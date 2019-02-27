На "АвтоКрАЗ" побудували спеціальний автомобіль для потреб гірничо-металургійної галузі.

"АвтоКрАЗ", у партнерстві з ТОВ "Спец-Ком-Сервіс" (м. Вишневе), на замовлення міжнародної гірничо-металургійної групи компаній "Метінвест", виготовив оригінальний спеціалізований автомобіль - пересувну авторемонтну майстерню КрАЗ-63221.

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Спецмашина відвантажується на адресу однієї із філій ТОВ "Метінвест-Промсервіс".

Авторемонтна майстерня КрАЗ-63221 призначена для забезпечення аварійно-ремонтних та інших технічних робіт, транспортування аварійно-ремонтних бригад та спецобладнання до місця проведення ремонту. Оригінальність спецмашини - у поєднанні двохсекційного КУНГу, бортової платформи та крано-маніпуляторної установки. Раніше автозавод виготовляв або бортові спецмашини із краном маніпулятором, або автомайстерні із дво- чи трисекційними спецКУНГами.

На даній машині кузов-фургон має два відсіки: пасажирський на 6 місць та вантажний. Внутрішнє обладнання пасажирського відсіку складається із автономного та тосольного опалювачів, комфортних сидінь із інерційними ременями, відкидного столику. Із зовнішнього додаткового обладнання - розсувні вікна на лівому борту фургону та боковій двері, аварійно-вентиляційний люк - на даху.

Фургон оснащений задніми, боковими та передніми LED габаритними і маркерними вогнями. Передбачені бокові захисні пристрої - веловідбійники.

Кран-маніпулятор FASSI F155A із вантажним моментом 14,88 т•м, кутом обертання 416˚, вилітом стріли 2,50 м - 8,25 м, максимальною вантажопідйомністю до 5000 кг, має аварійну кнопку виключення, гідравлічні аутригери та насос, крюк і кріплення до КМУ.

Платформа, яка служить для перевезення вузлів, агрегатів або матеріалів, виготовлена з холоднокатаних гнутих профілів і швелерів.

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Лінійка спецтехніки КрАЗ постійно доповнюється новими моделями, які національний виробник створює завдяки особливим вимогам своїх крупних замовників, таких як "Метінвест", "Укргазвидобування", "Укрнафта", ПГЗК. Дедалі частіше – це універсальна комбінована техніка із підвищеним рівнем комфорту та безпеки.