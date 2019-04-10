За автономним запасом ходу електро-кросовер навіть не увійшов в топ-10, а рівень енергоспоживання у нього виявився найгіршим на ринку!

Audi e-tron – один з новачків ринку. Маючи більше часу на підготовку, творці електрокара не змогли забезпечити йому конкурентні характеристики енергоефективності.

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Одна річ – теоретичний запас ходу, зовсім інша – заміри у реальних умовах. Перша цифра, названа самим виробником, виглядала досить переконливо: до 400 км. Однак тести в рамках вимірювального циклу EPA в реальному житті показали усього 328 км автономного ходу. Для автомобіля вартістю близько 75 тисяч доларів це не надто вражаюча цифра.

Фото: результати Audi e-tron за циклом EPA та порівняння з конкурентами / InsideEV’s

Що ще більше розчаровує у результатах Audi e-tron, це його енергоспоживання: кросовер витрачає 283 ватт-годин на кожен кілометр. Це значно гірший показник, ніж у відверто ненажерливого кросовера Jaguar I-Pace.

Нагадаємо, e-tron оснащується тяговою батареєю ємністю 95 кіловатт-годин, парою асинхронних трифазних електродвигунів загальною продуктивністю у 300 кВт (408 к.с.). Щоправда таку продуктивність моторів можна отримати лише короткостроково, протягом воськми секунд у режимі overboost, тоді як у звичайному режимі віддача моторів становить 265 кВт (360 к.с.). Максимальна швидкість кросовера обмежена на відмітці у 200 км/год.

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