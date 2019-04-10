Поставки автомобіля в салони офіційних дилерів Hyundai в Україні почнуться наприкінці квітня 2019 року.

Компанія «Хюндай Мотор Україна», офіційний дистриб'ютор автомобілів бренду Hyundai, відкриває попереднє замовлення на перший в модельній лінійці марки компактний електрокроссовер Kona Electric. На українському ринку модель буде доступна з двома батареями на вибір - 39.2 кВт/год (з запасом ходу до 312 км) або 64 кВт/год (з запасом ходу до 450 км), за ціною від 923 100 гривень.

Новий повністю електричний кросовер Kona Electric покликаний посилити позиції компанії Hyundai на ринку екологічного транспорту, що набирає популярність. Для попереднього замовлення доступні дві комплектації - Express та Dynamic, в майбутньому список комплектацій буде розширено.

У комплектації Express вартістю від 923 100 гривень з батареєю 39.2 кВт/год покупцеві будуть доступні система підігріву АКБ, система рекуперації енергії при гальмуванні, 6 подушок безпеки, ABS, ESC, HAC, система попередження про вихід зі смуги руху, двозонний клімат-контроль, вибір режиму водіння Drive Mode Select, безключовий доступ до автомобілю та кнопка запуску двигуна, електронне паркувальне гальмо, підігрів керма і передніх сидінь, мультимедійна система з 7-дюймовим сенсорним дисплеєм з додатками Apple CarPlay та Android Auto, камера заднього виду, панель приладів SuperVision з 7-дюймовим LCD монітором, 17-дюймові легкосплавні колісні диски та інше обладнання.

У комплектації Dynamic вартістю від 984 600 гривень з батареєю 39.2 кВт/год, додатково до обладнання, доступного в версії Express, покупець отримає комбіновану оббивку сидінь, світлодіодні фари головного світла з підсвічуванням повороту, задні світлодіодні ліхтарі та систему рекуперації тепла (Heating Pump).

Доплата за батарею 64 кВт/год становить 227 100 гривень.

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Довжина кузову електрокросоверу - 4 180 мм (на 15 мм більше, ніж у звичайної Kona), ширина - 1 800 мм, висота - 1 570 мм (на 20 мм більше, ніж у звичайної Kona). Колісна база моделі - 2 600 мм.

Характерними рисами Kona Electric є стильна фальшрешітка радіатору, за якою приховано зарядний порт електромобіля і дворівнева світлодіодна головна оптика, що є відмінною рисою позашляховиків Hyundai нового покоління. Щоб домогтися кращої аеродинаміки, конструктори марки розробили для електричного кросовера нові бампери з дефлекторами і унікальний дизайн 17-дюймових колісних дисків, які дозволяють ефективно відводити зустрічні потоки повітря.

Покупці цього інноваційного кросоверу зможуть обрати один з 7 кольорів забарвлення кузову (в тому числі і спеціально розроблений для цієї моделі колір Galactic Grey), які в поєднанні з 3 відтінками даху надають 21 унікальну кольорову комбінацію. Доплата за контрастне забарвлення даху для будь-якої комплектації складе 8 200 гривень.

В інтер'єрі Kona Electric акцент зроблений на практичність і ергономічність. Обсяг багажника моделі вдалося збільшити за рахунок розміщення високовольтної батареї під підлогою - він становить 373 літри.





Kona Electric поставлятиметься на український ринок з двома різними по місткості літій-іонними полімерними батареями на вибір: місткістю 39,2 та 64 кВт год. Відповідно до них запас ходу на одній зарядці становитиме 312 та 450 км.

Технічні характеристики Hyundai Kona Electric:

Електромотор Short-range Long-range Тип Синхронний, з постійними магнітами Максимальна потужність, кВт (к.с.) 99 (135) 150 (204) Максимальний крутний момент, Н·м 395 395 Максимальна швидкість, км/год 167 167 Батарея Тип Полімерна, літій-іонна Місткість, кВт·год 39,2 64 Параметри зарядки батареї Пропускна здатність бортового зарядного пристрою, кВт 7.2 (1-фаза) Час зарядки (зарядна станція, змінний струм) 6 годин 10 хвилин 9 годин 40 хвилин Час зарядки (зарядная станція 100 кВт, постійний струм) 54 хвилини (80% зарядки) 54 хвилини (80% зарядки) Продуктивність Розгін від 0 до 100 км/год, сек. 9,3 7,6 Витрати е/енергії, кВт·год/100 км 14,8 15,2 Запас ходу*, км 312 450

У парі з електромотором працює одноступінчастий редуктор Shift-by-wire, який дозволяє миттєво та плавно передавати весь крутний момент від силової установки на ведучі колеса.

Виробництво електрокросоверу Kona Electric налагоджено на заводі Hyundai в Ульсані (Південна Корея).

Нагадаємо, що офіційно представлений електричний VW E-Transporter.