Рідина, збагачена воднем, може виконувати функцію автомобільного палива. Головна перевага нової технології – низька вибухонебезпечність.

Ізраїльсько-австралійська компанія Electriq Global розробила метод стабілізації водню в рідині, яку можна перекачувати і транспортувати так само, як звичайний бензин — при звичайних температурах. Це дозволяє швидко заправляти електромобілі (EV) на паливних елементах (FCV/FCEV) на звичайних АЗС і зберегти існуючу заправну інфраструктуру.

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На сьогоднішній день існує кілька альтернатив для дизельних і бензинових автомобілів, але кожна з них має свої недоліки. Наприклад, батареї EV багато важать, дорого коштують, чутливі до температури навколишнього середовища і довго заряджаються. Крім того, у більшості сучасних EV запас ходу на одній зарядці становить близько 300 км.

Рідкий водень, який пропонується використовувати в енергетичних установках FCV/FCEV, дорогий у виробництві і експлуатації, його важко зберігати і транспортувати, він надзвичайно вибухонебезпечний при позаштатних ситуаціях.

Electriq Global заявила, що її нове паливо об'єднує в собі кращі властивості бензину, рідкого водню і EV-батарей. Йдеться про "дешеву екологічно чисту і придатну для повторного використання рідину, яка може стати моторним паливом майбутнього".

Австралійсько-ізраїльська компанія стверджує, що розробила спосіб стабілізації водню в рідкій формі при нормальних температурах за допомогою рідини, на 60% складається з води. Це спрощує процес транспортування і зберігання, тобто вирішує проблему, через яку водневі електромобілі не набули широкого поширення. При цьому нове паливо в два рази дешевше бензину і забезпечує в два рази більшу автономію. До того ж використання "палива майбутнього" повністю виключає витік водню з подальшим вибухом повітряно-водневої суміші.

Суміш Electriq, "рецепт якої напрочуд простий" і не потребує будь-яких рідкісних або дорогих елементів, містить 3% водню і 97% допоміжної рідини, розповів представник компанії Майкл Сімонетті. Таке паливо доставляється за допомогою звичайного бензовоза на традиційні АЗС, де власники FCV заповнюють паливні баки на класичній паливо-роздавальної колонці.

У паливному баку водневого електромобіля є окремий модуль під назвою Switch (англ., Перемикач) який випускає невелику кількість каталізуючого хімікату в паливний бак, за допомогою якого з паливної суміші вивільняється водень.

Водень як вивільниться, прямує в паливний елемент, в якому при взаємодії водню і кисню виробляється електроенергія. Вона використовується для живлення електричного силового агрегату.

"Якщо ви придбали Toyota Mirai, — каже Сімонетті, — витягли водневий резервуар і встановили на його місце бак для палива Electriq, в комплекті з яким постачають комутатор і Switch-модуль, ви отримаєте робочий автомобіль".

Унікальність технології Electriq полягає ще і в тому, що паливний матеріал повністю підлягає вторинній переробці. Коли ви приїжджаєте на заправку, з бака вашого FCV відкачується відпрацьоване паливо, а замість нього закачується свіже. Відпрацьована рідина, що зберігається в спеціальних резервуарах на АЗС, бензовозами відправляється на заводи Electriq Global, де вона буде очищена і збагачена воднем.

Модуль з каталізатором Switch підлягає заміні приблизно раз на рік. За твердженнями розробників, к.к.д. нової системи можна порівняти з к.к.д. традиційної паливної комірки, що використовує в якості палива рідкий водень.

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Згідно з даними Electriq Global, технологія стабілізації водню при нормальних температурах апробується одним з китайських автовиробників. Інтерес до неї виявили і більш імениті компанії, які готові взяти участь в апробації палива Electriq. Зокрема, мова може йти про японської компанії Toyota, яка серійно випускає водневі електромобілі Mirai.