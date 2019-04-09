Вантажна модифікація мінівена приєдналась до пасажирського Multivan.

Без зайвого галасу компанія Volkswagen презентувала комерційну модифікацію оновленого мікроавтобуса Т6.1 на виставці будівельної техніки та побутової техніки Bauma 2019 в Мюнхені.

Також цікаво: Ентузіаст збудував собі електрокар і рушив на ньому в подорож по усіх континентах

Пасажирський Volkswagen Multivan T6.1 дебютував у лютому цього року. Нині прийшла черга його доступнішій версії для бізнесу – Transporter. Як і Multivan, новачок отримав електричну силову установку у списку доступних силових агрегатів.

Transporter 6.1 у виконанні e-Transporter оснащується 112-сильним електроичним мотором, який живиться від декількох варіантів батарей ємністю до 77,6 кВтг. З найбільшою АКБ фургон здатен долати на одному заряді до 400 км за циклом NEDC і перевозити вантаж масою в 1,2 тонни. Комерційний фургон отримав електромеханічний підсилювач керма замість гідравлічного, що зробило його більш комфортним і зручним в управлінні.

Transporter пропонуватиметься у різних варіантах кузова: панельний фургон, вантажно-пасажирська версія, пікап зі звичайною чи подвійною кабіною.

Стандартно автомобіль оснащуватиметься електричними склопідйомниками, центральним замком, електро-дзеркалами з підігрівом, світлодіодним освітленням салону, радіосистемою Composition Audio з функцією гучного зв'язку Bluetooth, а також усіма обов’язковими електронними помічниками. Фірмова інформаційно-розважальна система третього покоління з широкими мережевими можливостями і підтримкою онлайн-сервісів, буде доступна для e-Transporter лише у якості опції.

На ринку новий Volkswagen e-Transporter з’явиться до кінця поточного року разом зі звичайним Transporter 6.1.

Також цікаво: Hyundai нагадала про прем'єру свого найменшого кросовера Venue дизайнерськими скетчами