Грузовая модификация минивэна присоединилась к пассажирскому Multivan.

Без лишнего шума компания Volkswagen представила коммерческую модификацию обновленного микроавтобуса Т6.1 на выставке строительной техники и бытовой техники Bauma 2019 в Мюнхене.

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Пассажирский Volkswagen Multivan T6.1 дебютировал в феврале этого года. Сейчас пришла очередь его доступной версии для бизнеса – Transporter. Как и Multivan, новичок получил электрическую силовую установку в списке доступных силовых агрегатов.

Transporter 6.1 в исполнении e-Transporter оснащается 112-сильным электрическим мотором, который питается от нескольких вариантов батарей емкостью до 77,6 кВтч. С наибольшей АКБ фургон способен преодолевать на одном заряде до 400 км по циклу NEDC и перевозить груз массой в 1,2 тонны. Коммерческий фургон получил электромеханический усилитель руля вместо гидравлического, что сделало его более комфортным и удобным в управлении.

Transporter будет предлагаться в разных вариантах кузова: панельный фургон, грузопассажирская версия, пикап с обычной или двойной кабиной.

Стандартно автомобиль будет оснащаться электрическими стеклоподъемниками, центральным замком, электро-зеркалами с подогревом, светодиодным освещением салона, радиосистемой Composition Audio с функцией громкой связи Bluetooth, а также всеми обязательными электронными помощниками. Фирменная информационно-развлекательная система третьего поколения с широкими сетевыми возможностями и поддержкой онлайн-сервисов будет доступна для e-Transporter только в качестве опции.

На рынке новый Volkswagen e-Transporter появится до конца текущего года вместе с обычным Transporter 6.1.

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