Оновлений Multivan/Transporter отримав позначення Т6.1.

Німецький автовиробник презентував оновлення для Volkswagen T6. Сімейство венів Multivan, Caravelle та California покажуть у Женеві, а у продаж новинка надійде до кінця весни.

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Актуальне шосте покоління Transporter з'явилось у 2016 році, продовживши успіх попередників. Комерційний бестселер Volkswagen Commercial Vehicles отримав доопрацьовану зовнішність, свіжий інтер'єр, нові мотори та позначення T6.1.

Відрізнити новинку можна за збільшеною решіткою радіатора і іншим фарам головного світла – ці елементи тепер більш схожі на деталі нових Arteon та Touareg.

Фото: Volkswagen T6.1 / Volkswagen

Всередині мікроавтобус обзавівся 10,25-дюймовою цифровою панеллю приладів та 9,2-дюймовим монітором мультимедійної системи MIB3. Список опцій поповнили паркувальний автопілот, системи контролю розмітки і розпізнавання дорожніх знаків.

T6.1 пропонуватиметься з 2-літровими турбодизелями потужністю від 90 до 199 к.с., а також повністю електричною силовою установкою зі 112-сильним мотором і запасом ходу до 400 км.

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