Обновленный Multivan получил обозначение Т6.1.

Немецкий автопроизводитель презентовал обновление для Volkswagen T6. Семейство вэнов Multivan, Caravelle и California покажут в Женеве, а в продажу новинка поступит до конца весны.

Также интересно: В Peugeot полностью раскрыли новое поколение 208

Актуальное шестое поколение Transporter появилось в 2016 году, продолжив успех предшественников. Коммерческий бестселлер Volkswagen Commercial Vehicles получил доработанную внешность, свежий интерьер, новые моторы и обозначение T6.1.

Отличить новинку можно по увеличенной решетке радиатора и другим фарам головного света – эти элементы теперь более похожи на детали новых Arteon и Touareg.

Фото: Volkswagen T6.1 / Volkswagen

Внутри микроавтобус обзавелся 10,25-дюймовой цифровой панелью приборов и 9,2-дюймовым монитором мультимедийной системы MIB3. Список опций пополнили парковочный автопилот, системы контроля разметки и распознавания дорожных знаков.

T6.1 будет предлагаться с 2-литровыми турбодизелями мощностью от 90 до 199 к.с., а также полностью электрической силовой установкой со 112-сильным мотором и запасом хода до 400 км

Также интересно: Cupra Formentor не дождался марта и вышел в люди