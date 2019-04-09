Модель дебютирует в Нью-Йорке 17 апреля.

Дизайнерские эскизы абсолютно новой модели в линейке Hyundai – компактного кроссовера Venue, немного опоздали, поскольку фотошпионы уже успели показать почти все на живой машине.

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На прошлой неделе мы сообщали об инфо-утечке из Индии, которая позволила бросить первый взгляд на Hyundai Venue и снаружи, и внутри. Сейчас есть возможность увидеть официальные скетчи кроссовера от производителя.

Фото: Hyundai Venue / Hyundai

Также от самого автопроизводителя стало известно, что презентация новой модели будет транслироваться вживую в YouTube, причем видео будет иметь функцию дополненной реальности.

В продажу автомобиль на рынке в США поступит до конца 2019 года.

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