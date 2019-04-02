Компактный кроссовер "лицом" оказался неким мини-SantaFe, но есть у него и нечто особенное.

Мировая премьера абсолютно нового субкомпактного кроссовера Hyundai Venue состоится 17 апреля 2019 года и будет транслироваться онлайн, однако нетерпеливые поклонники марки могут увидеть машину чуть раньше, хотя и не полностью.

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Несколько фотографий Hyundai Venue просочились в Сеть из Индии, предоставляя нам возможность рассмотреть переднюю часть, корму и салон кроссовера.

На корме индийского Hyundai Venue можно заметить шильдик Turbo. Скорее всего, он обозначает комплектацию модели с трехцилиндровым бензиновым T-GDI емкостью 1 литр. Такой мотор будет сочетаться с автоматической трансмиссией с двойным сцеплением или же более простой “механикой”.

Ранее южнокорейский производитель заявил, что продажи Hyundai Venue на первых рынках стартуют уже в середине мая этого года. Когда модель попадет в Украину – пока неизвестно.

Напомним, презентация Venue назначена на 17 апреля 2019 года и будет транслироваться онлайн, начиная с 17:45 по киевскому времени. Причем зрители смогут смотреть YouTube-трансляцию в режиме дополненной реальности.

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