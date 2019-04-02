Ticket Avoidance Mode для Model S не позволит офицеру выписать штраф за парковку в неположенном месте.

Спойлер: Tesla Ticket Avoidance Mode для Model S – это лишь первоапрельская шутка от производителя электрокаров.

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“Поймай меня, если сможешь”, – Tesla Model S словно издевается над полицейским, который попытался выписать штраф владельцу неправильно припаркованного электрокара. Сначала автомобиль защищается включением стеклоочистителей, а в особо тяжелых случаях может даже самостоятельно убегать от копа, наматывая круги по району, пока правоохранитель не исчезнет с радаров. После этого машина вернется на то же место (запрещенное для парковки), где ее оставил владелец. Одновременно с активацией Tesla Ticket Avoidance Mode владелец машины получит СМС-оповещение о том, что происходит с авто.

Не хотим вас расстраивать, но даже владельцам Tesla по-прежнему придется придерживаться правил дорожного движения, поскольку Ticket Avoidance Mode никогда не появится в реальных автомобилях любой марки – это лишь первоапрельская шутка “Тесла”.

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