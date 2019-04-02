Женщина умышленно поцарапала припаркованную машину ключом и нанесла бы немалый ущерб владельцу, если бы авто было с обычной сигнализацией.

Это один из редких случаев, когда распространенный акт мелкого вандализма – царапанье кузова острыми предметами – не остался безнаказанным. И первый, в котором владельца не было рядом в момент совершения преступления.

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Вместо собственника свидетелем ничтожного события стала одна из видеокамер электрокара Tesla Model 3, оснащенного системой охраны Sentry Mode.

На видео можно увидеть, как женщина держит дверцу своего Dodge Journey, пока ее ребенок садится в машину. Одновременно, держа руку со связкой ключей за спиной, она дважды проводит металлической частью по поверхности припаркованной рядом Model 3. В результате на кузове остались две глубокие царапины, которые требуют перекрашивания.

Как сообщает автор ролика, который знаком с владельцем поврежденной машины, по оценке независимой мастерской, восстановление лакокрасочного покрытия кузова обойдется в 900 долларов.

К счастью для владельца электрокара, за день до того он обеспечил свою машину охранной системой Sentry Mode и дополнительным блоком памяти на 32 гигабайта. А причиной, побудившей его к этому, были две небольшие царапины, которые появились на машине еще за день до того. Первый раз злоумышленнику удалось остаться безнаказанным, а вот второй случай уже был записан на видео. Запись владелец автомобиля передал полиции, а та очень быстро установила владелицу Dodge Journey по номерному знаку ее автомобиля. Женщину ждет оплата штрафа и возмещение нанесенного ущерба.

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