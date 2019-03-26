О таком спросе на свои машины старожилы рынка могут только мечтать.

В конце января Tesla начала поставки Model 3 в Европу и желающих заказать себе электрокар оказалось столько, что массированная “атака” заказчиков на сайт производителя едва не привела к падению веб-портала.

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Продажи электрокара в Европе официально стартовали в последние дни января этого года, поэтому за первый месяц в статистике продаж можно считать короткий февраль. И Tesla показала в течение 28 дней просто впечатляющий результат.

Аналитическая группа JATO Dynamics обнародовала статистику показателей продаж, которая показала абсолютную гегемонию Model 3 на рынке Старого Света. Tesla продала 3630 машин за месяц, тогда как ближайший конкурент – одни из самых доступных электрокаров на рынке Renault Zoe было продано 2888 единиц, а Nissan Leaf выбрало еще на полтысячи меньше покупателей.

Фото: реультаты продаж новых автомобилей в Европе в феврале 2019 года / JATO Dynamics

Успех Модели №3 тем более заслуживает внимания, учитывая три интересных факта: во-первых, американский автомобиль дороже Zoe и Leaf (их выпускает одна корпорация) и стоит минимум 53 500 евро или 64 300.за топовую комплектацию. Во-вторых, Model 3 – новичок на рынке, в то время как остальные имеют стаж минимум в полгода. Наконец, и это самое интересное, 3630 проданных электрокаров делают “Тройку от Тесла” лучше, за “Тройку " от БМВ”, сообщает Autoevolution. А вместе с баварцем, часть пирога в сегменте премиальных седанов потеряли и другие бестселлеры – Mercedes C-класса и Ауди A4.

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