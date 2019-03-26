Про такий попит на свої машини старожили ринку можуть лише мріяти.

Наприкінці січня Tesla розпочала поставки Model 3 до Європи і охочих замовити собі електрокар виявилось стільки, що масована “атака” замовників на сайт виробника ледь не призвела до падіння веб-порталу.

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Продажі електрокара в Європі офіційно стартували в останні дні січня цього року, тому за перший місяць у статистиці продажів можна вважати короткий лютий. І Tesla показала протягом 28 днів просто вражаючий результат.



Аналітична група JATO Dynamics оприлюднила статистику показників продажів, котра показала абсолютну гегемонію Model 3 на ринку Старого Світу. Tesla продала 3630 машин за місяць, тоді як найближчий конкурент – одни з найдоступніших електрокарів на ринку Renault Zoe було продано 2888 одиниць, а Nissan Leaf обрало ще на півтисячі менше покупців.

Фото: реультати продажів нових автомобілів у Європі у лютому 2019 року (вибірки) / JATO Dynamics

Успіх Моделі №3 тим паче заслуговує на увагу, враховуючи три цікаві факти: по-перше, американський автомобіль дорожчий за Zoe і Leaf (їх випускає одна корпорація) і коштує мінімум 53 500 євро або 64 300.за топову комплектацію. По-друге, Model 3 – новачок на ринку, у той час як решта має стаж щонайменше у півроку. Нарешті, і це найцікавіше, 3630 проданих електрокарів роблять “Трійку від Тесла” кращою, за “Трійку від БМВ”, повідомляє Autoevolution. А разом з баварцем, частину пирога у сегменті преміальних седанів втратили й інші бестселери – Mercedes C-Клас та Ауді A4.

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