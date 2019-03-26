ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ООН реалізували ще один спільний проект – із забезпечення комунального підприємства "Води Донбасу" новими спеціалізованими автомобілями КрАЗ для обслуговування і ремонту систем водопостачання. Передача техніки, що відбулася в кінці минулого тижня, пройшла без зауважень. Представники ООН та реципієнта задоволені виконанням контракту ПрАТ "АвтоКрАЗ".

Спецтехніка поставлялася по тендеру ООН. Кошти виділені урядом Японії. Замовник - UNOPS (Управління ООН з обслуговування проектів).

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База майстерень – всюдихідне шасі КрАЗ-63221 (6х6) Євро 5 у стандартній комплектації. Згідно контрактних умов, спецтехніка обладнана лебідкою – спереду, та причіпним гаком – ззаду. КУНГ, виробництва "Завод спеціального обладнання" (м. Іркліїв), розділений на два відсіки – пасажирський та технічний, із двома вікнами у кожному. Кабіна водія та пасажирський кузов мають аварійні люки, розмір яких передбачає евакуацію людини у зимовій уніформі, обігрівачі, кондиціонери. Між кабіною водія та обома відсіками КУНГу встановлена система внутрішнього зв’язку.

Пасажирський відсік розраховано на шість посадочних місць – м’які відкидні сидіння із пасками безпеки, під якими рундук для речей. Між ними – обідній стіл. Технічний відсік із трьома дверима, серед іншого, має холодильник, дизель-генераторну установку, спеціальний захист для всіх електричних установок. В ньому встановлені мийка із раковиною та бойлер.

Для завантаження та розвантаження обладнання передбачений спеціальний кран, який має електропровідну підйомну систему, вантажопідйомність 500 кг та довжину стріли 2 м. Під підлогою заднього корпусу встановлені пило/водонепроникні ящики зі сталі для зберігання-транспортування балонів із киснем та пропаном, армованих шлангів діаметром 100 мм, електронних щитків роз'ємами 220 та 380 Вт та резервуару на 100 л води.

Спецавтомобілі КрАЗ-63221 будуть задіяні в Донецькій області для обслуговування та проведення ремонту місцевих водопроводів.