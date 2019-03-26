ЧАО "АвтоКрАЗ" и ООН реализовали еще один совместный проект – по обеспечению коммунального предприятия "Воды Донбасса" новыми специализированными автомобилями КрАЗ для обслуживания и ремонта систем водоснабжения. Передача техники состоялась в конце прошлой недели, прошла без замечаний. Представители ООН и реципиента довольны выполнением контракта ЧАО "АвтоКрАЗ".

Спецтехника поставлялась по тендеру ООН. Средства выделены правительством Японии. Заказчик – UNOPS (Управление ООН по обслуживанию проектов).

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База мастерских – вездеходное шасси КрАЗ-63221 (6х6) Евро 5 в стандартной комплектации. Согласно контрактным условиям, спецтехника оборудована лебедкой спереди, и прицепным крюком – сзади. КУНГ, производства "Завод специального оборудования" (г. Ирклиев), разделен на два отсека – пассажирский и технический, с двумя окнами в каждом. Кабина водителя и пассажирский кузов имеют аварийные люки, размер которых предусматривает эвакуацию человека в зимней униформе, обогреватели, кондиционеры. Между кабиной водителя и обоими отсеками КУНГ установлена система внутренней связи.

Пассажирский отсек рассчитан на шесть посадочных мест – мягкие откидные сидения с ремнями безопасности, под которыми рундук для вещей. Между ними – обеденный стол. Технический отсек с тремя дверями, среди прочего, имеет холодильник, дизель-генераторную установку, специальную защиту для всех электрических установок. В нем установлены мойка с раковиной и бойлер.

Для загрузки и разгрузки оборудования предусмотрен специальный кран, который имеет электропроводную подъемную систему, грузоподъемность 500 кг и длину стрелы 2 м. Под полом заднего корпуса установлены пыле/водонепроницаемые ящики из стали для хранения-транспортировки баллонов с кислородом и пропаном, армированных шлангов диаметром 100 мм, электронных щитков разъемами 220 и 380 Вт и резервуара на 100 л воды.

Спецавтомобили КрАЗ-63221 будут задействованы в Донецкой области для обслуживания и проведения ремонта местных водопроводов.