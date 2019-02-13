Зміни у диайні будуть мінімальними, стверджують французькі ЗМІ.

Renault, за чутками, готує до запуску оновлення електричного сіті-кара Zoe вже цього року, причому хоче зробити його народним завдяки ціні.

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Про це повідомило французьке видання L’Argus, посилаючись на власні джерела всередині компанії.

Фото: тестовий прототип Renault Zoe 2019 / L’Аrgus

Фейсліфтинговий електрокар вже був помічений на тестах у Європі, та “мул” дув добре закамуфльований, тож роздивитись його не вдалось. Тим не менш, очікується, що Renault Zoe 2019 запозичить деякі рішення від концепту Zoe e-Sport, представленого два роки тому, а за основу дизайну буде взято останній Renault Clio V.

Фото: концепт Renault Eolab – один з можливих образів нового Zoe / Renault

Навіть після оновлення базова версія Zoe пропонуватиме власнику знайомий електродвигун R110 потужністю 109 к.с. (80 кВт). Однак компанію йому має скласти і новий, потужніший у 130 к.с. (95 кВт). Компактному хетчбеку також збільшать батарею. Поки що не ясно, якою буде ємність, та близькі до джерел ЗМІ говорять про запас ходу у 400 км за циклом WLTP. Нагадаємо, нинішня модель Renault Zoe 2018 з акумулятором на 41 кВт*год забезпечує автономний пробіг до 300 км.

Фото: концепт Renault Zoe e-Sport / Renault

Логічно також припустити, що разом з посиленням характеристик батареї, зросте і пропускна здатність для зарядки. Очікується, що Zoe підтримуватиме роботу зі швидкісними зарядними пристроями CCS потужністю до 100 кВт.

Найцікавіше полягає в тому, що Renault планує знизити повну вартість Zoe 2019 до 30 тисяч євро.

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