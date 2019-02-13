Концепт Skoda Vision iV анонсований для прем'єри у Женеві.

Skoda обіцяє, що концепт Vision iV вражатиме не лише сміливим дизайном.Крос-купе стане одним з шести електрокарів, які чеська марка планує випустити до 2025 року.

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Електричний кросовер з купеподібним кузовом Vision iV збудований на новій платформі MEB і має усі шанси стати серійним. У Женеві концепт продемонструє нову мову дизайну Skoda та технології останнього покоління. Хоча при цьому новий концепт видається досить схожим на модернізований Vision E, представлений у 2017 році.

Фото: ескіз Skoda Vision iV / Skoda

Технічні характеристики Vision iV поки невідомі, але ми знаємо, що Vision E мав два електродвигуни сумарною потужністю 306 к.с., що забезпечували машині 180 км/год максимальної швидкості, а запас ходу був заявлений до 500 кілометрів.

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