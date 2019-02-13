Концепт Skoda Vision iV анонсирован для премьеры в Женеве.

Skoda обещает, что концепт Vision iV бедет поражать не только смелым дизайном. Кросс-купе станет одним из шести электрокаров, которые чешская марка планирует выпустить к 2025 году.

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Электрический кроссовер с купеобразным кузовом Vision iV построен на новой платформе MEB и имеет все шансы стать серийным. В Женеве концепт продемонстрирует новый язык дизайна Skoda и технологии последнего поколения. Хотя при этом новый концепт выглядит довольно похожим на модернизированный Vision E, который представлен в 2017 году.

Фото: эскиз Skoda Vision iV / Skoda

Технические характеристики Vision iV пока неизвестны, но мы знаем, что Vision E имел два электродвигателя суммарной мощностью 306 л.с., что обеспечивали машине 180 км/ч максимальной скорости, а запас хода был заявлен до 500 километров.

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