Флагман чеської марки піде по сліду нового Volkswagen Passat.

Маскування на тестових зразках нової Skoda Superb, хоча і залишилось, та вже майже нічого не приховує. Шпигуни упіймали на треку одразу дві кузовні модифікації “Суперб” – ліфтбек та універсал.

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Компанія Skoda збирається презентувати оновлений Superb у Женеві. Та насправді виробнику вже майже нічого приховувати, оскільки китайський Superb та числені шпигунські фотографії вже давно розкрили зовнішність нового флагмана. На додачу, ще й оновлений родич Volkswagen Passat дав нам деяке уявлення про те, яких змін чекати від рестайлінгового “Суперб”. Скоріш за все це також будуть вдосконалена мультимедійна система з розширеним функціоналом, нова цифрова панель приладів з екраном трохи меншої діагоналі, ніж нинішній, але з більш високими розширенням та швидкодією.

Фото: Skoda Superb 2020 універсал / Аutoevolution

Компанія Skoda, слідом за іншими марками концерну Volkswagen, підтягує свої агрегати до норм Euro 6d-Temp, тож в гамі моторів оновленого Skoda Superb може з'явитися дизель 2.0 TDI EA288 Evo з досконалішою системою очищення вихлопу, якою вже обладнують останній “Пассат”.

Фото: ліфтбек Skoda Superb / Аutoevolution

Можливо, найочікуваніше нововведення – поява Superb Plug-in, з зарядкою від розетки. З офіційних джерел інформація про таку машину поки надходила лише у загальних рисах. Тим не менш тут також можна орієнтуватись на силовий агрегат гібридного Passat GTE 2020. Німецький седан має бензиновий 1.4 TSI потужністю у 156 к.с. та 115-сильний електродвигун з акумулятором на 13 кВт*год, яка забезпечує йому пробіг на одній електротязі у 70 км.

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