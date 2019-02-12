Флагман чешской марки пойдет по следу нового Volkswagen Passat.

Маскировка на тестовых образцах новой Skoda Superb, хотя и осталась, но уже почти ничего не скрывает. Шпионы поймали на треке сразу две кузовные модификации “Суперб” – лифтбек и универсал.

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Компания Skoda собирается представить обновленный Superb в Женеве. Но в действительности производителю уже почти нечего скрывать, поскольку китайский Superb и многочисленные шпионские фотографии уже давно раскрыли внешность нового флагмана. В дополнение, еще и обновленный родственник Volkswagen Passat дал нам некоторое представление о том, каких изменений ждать от рестайлингового “Суперб”. Скорее всего это также будет усовершенствованная мультимедийная система с расширенным функционалом, новая цифровая панель приборов с экраном чуть меньшей диагонали, чем нынешний, но с более высокими расширением и быстродействием.

Компания Skoda, вслед за другими марками концерна Volkswagen, подтягивает свои агрегаты с нормами Euro 6d-Temp, поэтому в гамме моторов обновленного Skoda Superb может появиться дизель 2.0 TDI EA288 Evo с совершенной системой очистки выхлопа, которой уже оборудуют последний "Пассат".

Возможно, ожидаемое нововведение – появление Superb Plug-in, с зарядкой от розетки. Из официальных источников информация о такой машине пока поступала только в общих чертах. Тем не менее здесь можно ориентироваться на силовой агрегат гибридного Passat GTE 2020. Немецкий седан имеет бензиновый 1.4 TSI мощностью в 156 л.с. и 115-сильный электродвигатель с аккумулятором на 13 кВт*ч, которая обеспечивает ему пробег на одной электротяге в 70 км.

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