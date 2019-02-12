Покрышки автомобиля имеют рисунок, повторяющий подошву кроссовок Nike Air Force 1 by John Elliott.

Во время Недель моды в Нью-Йорке компания Lexus и дизайнер Джон Элиот представили кроссовер UX в “дизайнерской обуви” – с шинами в стиле кроссовок John Elliott x Nike AF1.

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По словам Элиота, в своей работе он объединил идею уличной одежды и дизайн Air Force 1 с брендом, тесно связанным с миром моды. Автор стремился перенести и адаптировать отдельные стилистические элементы кроссовок на покрышки.

Фото: Lexus UX с шинами John Elliott x Nike AF1 / Facebook/Lexus, Thatbool Rodriguez, Eric Jorgensen

“Lexus UX был задуман и спроектирован для города, – говорит вице-президент по маркетингу японской марки Лиза Матераццо. – Мы хотели придать концепции более широкое значение и подчеркнуть значимость уличной одежды – создать шины в стиле классических стрит кроссовок”.

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