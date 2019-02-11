Такой вот лайфхак от жителей Саратова.

Мы не знаем, есть ли у вашей округе двугорбые верблюды, но если вдруг вы застрянете на машине в снегу, вспомните об этом "лайфхаке".

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Видео, которое быстро стало вирусным, показывает, как большой верблюд Бактриан (бактрийский) спасает застрявшую в снегу "Ниву". Видео, согласно описанию, было снято в Саратове, где недавно выпало рекордное количество снега.

Обычной единицей измерения мощности транспортного средства является конская сила, и, кажется, теперь можно заменить ее на "верблюжью силу".

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