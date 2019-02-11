Такий от лайфхак від мешканців Саратова.

Не знаємо, чи є у вашій окрузі двогорбі верблюди, та якщо раптом ви застрягнете на машині у снігу, згадайте про цей “лайфхак”.

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Відео, котре швидко стало вірусним, показує, як великий верблюд Бактріан (бактрійський) рятує застряглу у снігу “Ніву”. Відео, згідно з описом, було знято у Саратові, де нещодавно випала рекордна кількість снігу.



Звичайною одиницею вимірювання потужності транспортного засобу є кінска сила, та, здається, тепер можна замінити її на “верблюжу силу”.

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