Покришки автомобіля повторюють малюнок, що повторює підошву кросівок Nike Air Force 1 by John Elliott.

Під час Тижнів моди у Нью-Йорку компанія Lexus та дизайнер Джон Еліот представили кросовер UX у “дизайнерському взутті” – шинами у стилі кросівок John Elliott x Nike AF1.

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За словами Еліота, в своїй роботі він об'єднав ідею вуличного одягу і дизайн Air Force 1 з брендом, тісно пов’язаним зі світом моди. Автор прагнув перенести й адаптувати окремі стилістичні елементи кросівок на покришки.

Фото: Lexus UX з шинами John Elliott x Nike AF1 / Facebook/Lexus, Thatbool Rodriguez, Eric Jorgensen

“Lexus UX був задуманий і спроектований для міста”, – каже віце-президент з маркетингу японської марки Ліза Матераццо – “Ми хотіли надати концепції ширшого значення і підкреслити значимість вуличного одягу – створити шини в стилі класичних кросівок у стилі стріт”.

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