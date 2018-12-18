Оновлений флагманський універсал чеської марки до цього часу ще ніхто не бачив.

Після рестайлінгу Skoda Superb зміниться зовні і отримає нову силову установку – гібридну.

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Третє покоління Skoda Superb з фейсліфтингом готується до дебюту на початку наступного року, про це свідчить універсал без камуфляжу, помічений на дорозі у Чехії. Судячи з фото, що є у розпорядженні видання Auto.cz, Superb 2019 модельного року отримає незначні стилістичні зміни: модель отримає оновлені фари з іншим візерунком та і виразнішу решітку радіатора. Між задніми фарами, також злегка відретушованими, з’явиться хромований молдінг.

Фото: шпигунські знімки Skoda Superb 2019 модельного року / auto.cz

На зміну біксеноновим фарам моделі прийдуть світлодіодні, а поворотники будуть “поступовими”: чим ближче машина до повороту, тим інтенсивніше відбувається мерехтіння. Так само працюють поворотники і в нещодавно представленого хетчбека Scala.

Під капотом Skoda Superb очікується більш суттєва зміна. Оновлена модель отримає плагін-гібридну силову установку на базі ​​150-сильного TSI з електромотором потужністю 95 сил. На чистій електроенергії Суперб зможе долати до 70 км.

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