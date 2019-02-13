Изменения в дизайне будут минимальными, утверждают французские СМИ.

Renault, по слухам, готовит к запуску обновления электрического сити-кара Zoe уже в этом году, причем хочет сделать его народным благодаря цене.

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Об этом сообщило французское издание l'argus, ссылаясь на собственные источники внутри компании.

Фото: тестовый прототип Renault Zoe 2019 / L’Аrgus

Фейслифтинговый электрокар уже был замечен на тестах в Европе, и “ил” был хорошо закамуфлирован, поэтому разглядеть его не удалось. Тем не менее, ожидается, что Renault Zoe 2019 заимствует некоторые решения от концепта Zoe e-Sport, представленного два года назад, а за основу дизайна будет взят последний Renault Clio V.

Фото: концепт Renault Eolab – один из возможных образов нового Zoe / Renault

Даже после обновления базовая версия Zoe будет предлагать владельцу знакомый электродвигатель R110 мощностью 109 л.с. (80 кВт). Однако компанию ему предстоит составить и новый, более мощный в 130 л. с. (95 кВт). Компактному хэтчбеку также увеличат батарею. Пока не ясно, какой будет емкость, и близкие к источникам СМИ говорят о запасе хода в 400 км по циклу WLTP. Напомним, нынешняя модель Renault Zoe 2018 с аккумулятором на 41 кВт*ч обеспечивает автономный пробег до 300 км.

Фото: концепт Renault Zoe e-Sport / Renault

Логично также предположить, что вместе с усилением характеристик батареи, возрастет и пропускная способность для зарядки. Ожидается, что Zoe будет поддерживать работу со скоростными зарядными устройствами CCS мощностью до 100 кВт.

Самое интересное заключается в том, что Renault планирует снизить полную стоимость Zoe 2019 до 30 тысяч евро.

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