Розпад найбільшому автомобільному конгломерату не загрожує.

Глобальний альянс автовиробників Renault-Nissan-Mitsubishi оголосив результати перемовин між керівниками трьох компаній, стосовно подальшого спільного існування. На чолі альянсу тепер буде Жан-Домінік Сенар – голова ради директорів Renault.

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Керувати та контролювати діяльність альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi відтепер буде новий орган – управлінська рада (operating board). До її складу увійшли боси трьох компаній: Тьєррі Боллоре (Renault), Хірото Саікава (Nissan) і Осаму Масуко (Mitsubishi), а очолить керівництво Жан-Домінік Сенар – голова ради директорів Renault.

У результаті реструктуризації автономія брендів збережеться, а структура володіння акціями не зміниться. Керівники всіх трьох компаній підтвердили, що союз, започаткований 20 років тому, є дуже важливим і корисним для усіх сторін.

До участі у засіданні не був допущений Карлос Гон, через якого, власне, і заварилась уся каша. 5 березня екс-керівника альянсу звільнили під заставу у $9 млн, однак суд заборонив йому брати участь у нараді. Гон провів в японській в'язниці 108 днів і провину за трьома звинуваченнями не визнає. Якщо її буде доведено, Карлосу Гону загрожує тюремне ув’язнення строком до 10 років.

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