Распад крупнейшему автомобильному конгломерату не грозит.

Глобальный альянс автопроизводителей Renault-Nissan-Mitsubishi объявил результаты переговоров между руководителями трех компаний, в отношении дальнейшего совместного существования. Во главе альянса теперь будет Жан-Доминик Сенар – председатель совета директоров Renault.

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Руководить и контролировать деятельность альянса Renault-Nissan-Mitsubishi отныне будет новый орган – управленческий совет (operating board). В его состав вошли боссы трех компаний: Тьерри Боллоре (Renault), Хирото Саикава (Nissan) и Осаму Масуко (Mitsubishi), а возглавит руководство Жан-Доминик Сенар – председатель совета директоров Renault.

В результате реструктуризации автономия брендов сохранится, а структура владения акциями не изменится. Руководители всех трех компаний подтвердили, что союз, основанный 20 лет назад, является очень важным и полезным для всех сторон.

К участию в заседании не был допущен Карлос Гон, из-за которого, собственно, и заварилась вся каша. 5 марта экс-руководителя альянса освободили под залог в $9 млн, однако суд запретил ему участвовать в совещании. Гон провел в японской тюрьме 108 дней и вину по трем обвинениям не признает. Если будет доказано, Карлосу Гону грозит тюремное заключение сроком до 10 лет.

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