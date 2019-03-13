Премиальный бренд компании Nissan прекратит выпуск Q30/QX30 и уйдет из Старого Мира.

Компания Nissan объявила о реструктуризации своей деятельности, в рамках которой марка Infiniti покинет рынок Западной Европы, поскольку планы по продаже 50-80 тысяч машин в год так и не оправдались.

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Даже с парой компактной моделью кроссовера Q30 (Q30X) достичь поставленной цели японскому производителю не удалось. Максимального результата Infiniti удалось достичь в 2016 году, продав в Европе 13 775 автомобилей. Это меньше трети от запланированного объема.

Производство Infiniti Q30/Q30X ведется на заводе Nissan в британском городе Сандерленд. Его прекратят уже в середине 2019 года. Поскольку такие машины собирали только в Британии, прекращение их производства означает отказ от марки компактов на базе Mercedes-Benz A-класса/GLA.

Согласно новой стратегии, бренд Infiniti сконцентрирует все внимание на рынках США (70% объемов продаж марки) и Китая. В Украине и других странах Восточной Европы марка Infiniti продолжит работу и розничные продажи своих моделей.

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