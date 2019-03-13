Преміальний бренд компанії Nissan припинить випуск Q30/QX30 та піде зі Старого Світу.

Компанія Nissan оголосила про реструктуризацію своєї діяльності, в рамках якої марка Infiniti покине ринок Західної Європи, оскільки плани по продажу 50-80 тисяч машин на рік так і не виправдались.

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Навіть з парою компактною моделлю кросовера Q30 (Q30X) досягти поставленої мети японському виробнику не вдалось. Максимального результату Infiniti вдалось досягти у 2016 році, продавши у Європі 13 775 автомобілів. Це менше третини від запланованого обсягу.

Виробництво Infiniti Q30/Q30X ведеться на заводі Nissan в британському місті Сандерленд. Його припинять вже в середині 2019 року. Оскільки такі машини збирали лише в Британії, припинення їх виробництва означає відмову марки від компактів на базі Mercedes-Benz A-класу / GLA.

За новою стратегією, бренд Infiniti сконцентрує всю увагу на ринках США (70% обсягів продажів марки) і Китаю. В Україні та інших країнах Східної Європи марка Infiniti продовжить роботу і роздрібні продажі своїх моделей.

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