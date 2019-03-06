Їхні спини прикривав пікап Alaskan ICE Edition.

Французький автовиробник представив у Женеві нове покоління свого популярного компакта Clio, оновлений сіті-кар Twingo та особливу версію пікапа Alaskan під назвою ICE Edition.

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Хетчбек Clio п’ятого покоління здійснив невеличкий прорив у дизайні й техніці і вперше, після модернізації, з’явився на публіці. Також компанія розкрила інформацію про силові установки моделі.

Фото: презентація Renault Clio V у Женеві / Carscoops

Renault Clio mk5 пропонуватиметься з гарною світлодіодною оптикою вже у базовому виконанні, покупцям доступний вибір з 11 кольорів кузову. Габарити нового Clio майже не змінились – довжина хетчбека становить 4048, а от багажник збільшився з 300 до 391 літрів.

Всередині Renault Clio V отримав сучасний дизайн, вертикальний дисплей та електронну панель приладів. В залежності від комплектації дисплей може бути 7-, 9,3- або 10-дюймовим. Кольорових схем для салону запропоновано 8, як і відтінків підсвітки.

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Хетчбек (а надалі, можливо, й універсал) у базовій комплектації матиме атмосферний трициліндровий мотор ємністю 1 літр. Бензиновий агрегат поєднується з 5-ступінчатою механікою і може продукувати 65 або 75 к.с. потужності, залежно від модифікації.

Фото: новий Renault Clio / Renault

Clio стане першим носієм нового агрегата – ще одного 1-літрового трициліндрового мотора з позначенням TCe. Він був розроблений Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance для спільного використання на компактних моделях чотирьох марок. Двигун поєднується з тією ж 5-швидкісною механікою чи опційним роботом X-Tronic CVT і продукує до 98 к.с. потужності.

Топовим двигуном для нового Renault Clio став 1,3-літровий турбомотор TCe. Він комбінується з 7-ступінчатою автоматичною трансмісією і продукує 128 к.с. потужності. Пізніше у палітрі бензинових двигунів має з’явитись газовий гібрид LPG.

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Окрім того, нова модель буде запропонована і з дизельним двигуном, незважаючи на те, що у Європі вони втрачають популярність. 1,5-літровий Blue dCi пропонує до видачі 84 або 113 к.с., залежно від версії.



Фото: схема розміщення силової установки гібрида Renault Clio E-Tech / Renault

Але і це ще не все! В Женеві компанія Renault познайомила публіку з Clio E-Tech – м’яким гібридом на основі 1,6літрового бензинового двигуна, посиленого парою електромоторів і акумулятором на 1,2 кіловатгодин. Технічної інформації про цей агрегат компанія не розкрила, азначивши лише, що Clio E-Tech рушатиме на електротязі, буде доданий до лінійки у 2020 році і матиме кращі у класі показники паливної ефективності.

Фото: 2020 Renault Twingo / Renault, Carscoops

До Женеви французька марка привезла цілу зграйку субкомпактних хетчбеків Twingo на чолі з особливою версією le coq sportif, створеною спільно з національним виробником спортивного одягу.

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Renault Twingo by le coq sportif створений на базі максимальній комплектації оновленого хетчбека, котра включає клімат-контроль, камеру заднього виду, а також мультимедійну систему Easy Link з 7-дюймовим екраном, підтримкою Apple Carplay та Android Auto. Як і інші версії Twingo, виконання le coq sportif доступно з 75 або 95-сильними бензиновим двигунами.

Фото: Renault Alaskan ICE Edition / Renault

Ще одним особливим автомобілем на подіумі Renault став пікап Alaskan у виконанні ICE Edition. Потужний пікап, здатний перевозити до тонни вантажу у кузові або буксирувати до 3,5 тонн причепом, надійде у продаж в Європі у вересні нинішнього року.

ICE Edition відрізняє білосніжний колір кузову, та елементи з чорного пластику – розширювачі колісних арок, багажник тощо, а також 18-дюймові колісні диски особливого дизайну. Renault Alaskan ICE Edition пропонуватиметься лише з 2,3-літровим дизелем Renault dCi.

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