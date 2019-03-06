Цей кросовер став першим самостійним автомобілем самостійного бренду.

Cupra – новий бренд, що офіційно був заснований рівно рік тому, представив у Женеві свій перший автомобіль, створений не на базі однієї з моделей Seat. Живі фото нового кросовера Formentor дозволяють роздивитись його без фотошоп-фільтрів.

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Офіційний дебют Cupra Formentor відбувся за десять днів до публічного показу у Женеві. Автомобіль і справді не має аналогів у Seat, в дизайні має власні харавктерні особливості, але принцип найменування у Cupra такий же як у материнського бренду – кросовер названо на честь мису на іспанському острові Майорка.

Фото: Cupra Formentor / Сarscoops

Розробники стверджують, що намагались поєднати в одному автомобілі краще від кросовера і спорткара. Високий припіднятий кузов і великі диски – це від SUV, а потужна гібридна силова установка на 245 сил – з категорії спортивних машин.

Фото: офіційні світлини Cupra Formentor / Cupra

Водночас вишуканий і спортивний салон кросовера буде зручним для чотирьох. Таке чи подібне оздоблення, як у шоу-кара, обіцяють серійній машині вже у базовій комплектації. На конвеєр Cupra Formentor повинен потрапити на початку наступного року.

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