Починаючи з 2020 року автомобілі шведської марки будуть значно технологічнішими і дещо повільнішими. І те й інше заради – безпеки на дорозі.

Шведський автовиробник повідомив, що у рамках програми Volvo Vision 2020, максимальну швидкість усіх автомобілів марки буде обмежено на 180 км/год. Чи зачепить це бренди Polestar та Lynk & Co – поки невідомо.

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Мета програми Volvo Vision 2020 полягає у нульовій смертності на дорогах, принаймні для власників автомобілів Volvo. Компанія досягатиме поставленої цілі різними способами, в числі яких технології останнього покоління та прості рішення, як обмеження максимальної швидкості.

Актуальне покоління флагманського кросовера Volvo XC90 може розганятись до максимальних 210 км/год. Така ж топова швидкість і у флагманського седана S90.

“Марка Volvo є лідером у безпеці, завжди була та завжди буде. Дослідження показали, що перевищення швидкості є однією з найпоширеніших причин аварій на дорозі, у тому числі з летальним фіналом. І хоча обмеження швидкості не є вирішенням проблеми, ми вважаємо, що потрібно робити усе можливе, що допоможе врятувати хоча б одне життя”, – сказав керівник компанії Volvo Хакан Семюельсон.

Разом з тим, у всіх серійних автомобілях Volvo до кінця наступного року з’являться системи моніторингу втоми водія, контролю уваги та так званий алко-замок. Офіційних заяв про те, що такі ж рішення будуть застосовані до автомобілів споріднених брендів Polestar та Lynk & Co поки не надходило.

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