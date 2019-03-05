Начиная с 2020 года автомобили шведской марки будут значительно технологичней и несколько более медленными. И то и другое ради – безопасности на дороге.

Шведский автопроизводитель сообщил, что в рамках программы Volvo Vision 2020, максимальная скорость всех автомобилей марки будет ограничена на 180 км/час. Затронет ли это бренды Polestar и Lynk & Co – пока неизвестно.

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Цель программы Volvo Vision 2020 заключается в нулевой смертности на дорогах, по крайней мере для владельцев автомобилей Volvo. Компания будет добиваться поставленной цели различными способами, в числе которых технологии последнего поколения и простые решения, как ограничение максимальной скорости.

Актуальное поколение флагманского кроссовера Volvo XC90 может разгоняться до максимальных 210 км/час. Такая же топовая скорость и у флагманского седана S90.

“Марка Volvo является лидером в безопасности, всегда была и всегда будет. Исследования показали, что превышение скорости является одной из самых распространенных причин аварий на дороге, в том числе с летальным исходом. И хотя ограничение скорости не является решением проблемы, мы считаем, что нужно делать все возможное, что поможет спасти хотя бы одну жизнь”, – сказал руководитель компании Volvo Хакан Семюельсон.

Вместе с тем, во всех серийных автомобилях Volvo к концу следующего года появятся системы мониторинга усталости водителя, контроля внимания и так называемый алко-замок. Официальных заявлений о том, что такие же решения будут применены к автомобилям родственных брендов Polestar и Lynk & Co, пока не поступало.

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