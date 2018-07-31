Новий шведсько-китайський седан показали у всій красі.

Серійна версія седана Lynk & Co 03 виявилась майже повністю ідентичною концепту, представленому минулого року. Фірма показала новинку на парі фотографій, щоправда у топовому виконанні.

Від концепту Lynk & Co 03 відрізняється структурою решітки радіатора, злегка зміненими бамперами та світлодіодними фарами. Чорні корпуси дзеркал і спойлер на кормі – прерогатива топової комплектації.

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В основі моделі лежить модульна платформа CMA від Volvo-Geely. У шасі використовуються стійки McPherson спереду і торсіонна балка ззаду. Привід на передню вісь. Пізніше може з’явитись повнопривідна модифікація, для якої задню балку замінять на багаторичажну конструкцію.

За габаритами Lynk & Co 03 близький до седану Toyota Corolla. Довжина машини – 4639 мм, ширина – 1840 мм, висота – 1460 мм, колісна база – 2730 мм.

У рух машину приводить трициліндровий 1.5 потужністю 156 або 179 к.с. в залежності від комплектації, котрий працює у парі з шестиступінчатою механікою. Згодом вибір силових агрегатів може поповнити дволітровий двигун на 190 “сил” з семидіапазонним “роботом”.

Продажі седана в Китаї почнуться в жовтні-грудні нинішнього року. Орієнтовна вартість базової версії становитиме близько 130 тисяч юанів або 19 тисяч доларів. До кінця 2019 року 03, як і дві інші моделі Lynk & Co, встануть на конвеєр бельгійського заводу Volvo, після чого вийдуть на європейський і північноамериканський ринки, а до наступного року перетворяться в гібриди і електрокари.

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