Этот кроссовер стал первым самостоятельным автомобилем самостоятельного бренда.

Cupra – новый бренд, который официально был основан ровно год назад, представил в Женеве свой первый автомобиль, созданный не на базе одной из моделей Seat. Живые фото нового кроссовера Formentor позволяют рассмотреть его без фотошоп-фильтров.

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Официальный дебют Cupra Formentor состоялся за десять дней до публичного показа в Женеве. Автомобиль действительно не имеет аналогов в Seat, в дизайне имеет собственные характерные особенности, но принцип наименования в Cupra такой же как у материнского бренда – кроссовер назван в честь мыса на испанском острове Майорка.

Фото: Cupra Formentor / Сarscoops

Разработчики утверждают, что пытались совместить в одном автомобиле лучшее от кроссовера и спорткара. Высокий приподнятый кузов и большие диски – это от SUV, а мощная гибридная силовая установка на 245 сил – из категории спортивных машин.

Фото: официальные фотографии Cupra Formentor / Cupra

В то же время изысканный и спортивный салон кроссовера будет удобным для четверых. Такое или подобное убранство, как у шоу-кара, обещают серийной машине уже в базовой комплектации. На конвейер Cupra Formentor должен попасть в начале следующего года.

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