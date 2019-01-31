Нове покоління французького хетчбеку мало змінилось зовні, однак отримало дуже сучасний салон та збільшений багажник.

Французький автовиробник Renault представив п’яте покоління моделі Clio. "Вживу" його можна буде побачити на автосалоні в Женеві на початку березня 2019 року.

Модель отримала еволюційні зміни в зовнішньому вигляді. Конструктори це пояснюють тим, що і зараз четверте покоління Renault Clio займає лідируючі позиції продажів у Франції та Європі. Тому змінювати вдалий дизайн нема сенсу. Однак нове покоління має наступну платформу та усі нові кузовні деталі. На передніх колісних арках з'явилися дефлектори для поліпшення обтічності повітря.

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Водночас, відрізнити "п’яте" Clio від "четвертого" непросто: новинка отримала нову оптику в стилі сучасних моделей Renault та дуже схожий силует, включно зі схованою ручкою задніх дверей. У нового Clio – 11 кольорів кузова, серед яких дуже цікавий – Valencia Orange. Вже в базову комплектацію хетчбека входить повністю світлодіодна оптика. Покупцям будуть доступні розкішний варіант Initiale Paris та псевдоспортивний R.S. Line.

Габарити нового "Кліо" змінились теж несуттєво – при довжині 4048 мм він став на 14 мм коротшим, на 67 мм ширшим (1798 мм) та на 8 мм нижчим за попередника. А от багажник збільшився з 300 до 391 літрів, загальний об'єм ніш для різних дрібниць в салоні зріс на 26 літрів.

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Найбільше змін в Renault Clio V – в салоні. В ньому покупців чекає надсучасний дизайн, вертикальний дисплей та електронна панель приладів. В залежності від комплектації ці дисплеї можуть бути або семидюймовими, або 9,3-10 дюймів. Загалом варіантів оформлення салону – вісім, як і варіантів підсвітки.

Подробиці щодо моторної гами будуть відомі на світовій прем’єрі в Женеві. Зазначимо, що в Україні Renault Clio не продається.

Нагадаємо, які ще новинки покажуть на Женевському мотор-шоу.