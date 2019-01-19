Компанія планує запропонувати українським споживачам нові авто замість вживаних.

Компанія Renault в Україні успішно закінчила 2018 рік: вона вчетверте стала лідером ринку легкових та комерційних автомобілів, збільшила свою частку ще на 0,5% та зайняла чверть ринку легких комерційних авто.

А нове покоління моделі Renault Duster, яке лише почали продавати минулого року, стало абсолютним лідером продажів. І це при тому, що ринок нових авто в Україні продемонстрував невеличке зниження показників порівняно з 2017-им.

Щоб закріпити лідерські позиції в 2019 році, компанія Renault Україна поставила перед собою кілька амбіційних завдань. За словами генерального директора компанії Франсуа Маріотта, головні цілі на цей рік - утримати лідерство, запустити новий Kadjar, розвивати сервісну мережу, покращувати якість обслуговування.

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"Хоча об’єми українського ринку нових легкових та комерційних вже других рік поспіль незначні і коливаються навколо позначки 87 тисяч авто, справжній потенціал цього ринку – близько 250 тисяч нових авто на рік, - впевнений Франсуа Маріот. – Тому сьогодні саме час інвестувати в перспективний ринок".

Протягом 2018 року український ринок поступово зміщувався в сторону імпорту вживаних авто – якщо на початку року співвідношення ввозу нових до б/в був один до одного, то на середину – один до 1,5, а наприкінці року – вже 1 новий до 3,4 вживаних.

Ця тенденція буде спостерігатись і протягом 2019 року. Однак Renault в Україні не збирається торгувати вживаними авто, а має намір протиставити їм нові – за привабливими цінами, запропонувавши вигідні умови фінансування, надавши європейський сервіс та гарантію.

Так, в Renault Україна успішно діє "гаряча лінія", яка за рік опрацювала 17 тисяч вхідних та 134 тисячі вихідних дзвінків. За її допомогою власники Renault вирішують різноманітні проблеми та дізнаються інформацію, що їх цікавить. Зокрема, за два роки кількість скарг щодо сервісу зменшилася втричі.

В країні діє 35 дилерів в 25 містах, що розташовані в 21 регіоні. Вони поступово переходять на новий фірмовий стиль автосалонів Renault, який забезпечить більшу зручність клієнтів.

На сайті компанії запроваджено інноваційний калькулятор вартості ТО для кожного автовласника.

Щоб привернути увагу вітчизняних покупців до купівлі нових авто, в компанії не лише пропонують лінійку бюджетних моделей, але й цікаву кредитну програму. Так, програма "Рено Бонус", яка передбачає аванс у 10% від ціни авто та знижку на купівлю нового Renault в кредит до 20 тисяч гривень, розширена на 9 моделей.

Окрім бюджетних авто, компанія пропонує лінійку сучасних кросоверів, найсвіжіший з яких – оновлений Renault Kadjar. В поточному році буде виведена на ринок ще комерційна модель. У Renault також представлена лінійка електромобілів – в легковому та комерційному сегментах.

Нагадаємо, що в Україні представлено оновлений Renault Kadjar.