Компания планирует предложить украинским потребителям новые авто вместо б/у.

Компания Renault в Украине успешно закончила 2018 год: она в четвертый раз стала лидером рынка легковых и коммерческих автомобилей, увеличила свою долю еще на 0,5% и заняла четверть рынка легких коммерческих авто.

А новое поколение модели Renault Duster, которое только начали продавать в прошлом году, стало абсолютным лидером продаж. И это при том, что рынок новых авто в Украине продемонстрировал небольшое снижение показателей по сравнению с 2017-ым.

Чтобы закрепить лидерские позиции в 2019 году, компания Renault Украина поставила перед собой несколько амбициозных задач. По словам генерального директора компании Франсуа Мариотта, главные цели на этот год – удержать лидерство, запустить новый Kadjar, развивать сервисную сеть, улучшать качество обслуживания.

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"Хотя объемы украинского рынка новых легковых и коммерческих автомобилей уже второй год подряд незначительны и колеблются вокруг отметки 87 тысяч авто, настоящий потенциал этого рынка – около 250 тысяч новых авто в год, –уверен Франсуа Мариот. – Поэтому сегодня самое время инвестировать в перспективный рынок".

В течение 2018 года украинский рынок постепенно смещался в сторону импорта б/у авто – если в начале года соотношение ввоза новых к б/У один к одному, то в середине – один к 1,5, а в конце года – уже 1 новый к 3,4 б/у.

Эта тенденция будет наблюдаться и в течение 2019 года. Однако Renault в Украине не собирается торговать б/у авто, а намерена противопоставить им новые – по привлекательным ценам, предложив выгодные условия финансирования, предоставив европейский сервис и гарантию.

Так, в Renault Украина успешно действует "горячая линия", которая за год обработала 17 тысяч входных и 134 тысячи исходящих звонков. С ее помощью владельцы Renault решают различные проблемы и узнают интересующую их информацию. В частности, за два года количество жалоб относительно сервиса уменьшилось втрое.

В стране действует 35 дилеров в 25 городах, расположенных в 21 регионе. Они постепенно переходят на новый фирменный стиль автосалонов Renault, который обеспечит большее удобство клиентов.

На сайте компании внедрен инновационный калькулятор стоимости ТО для каждого автовладельца.

Чтобы привлечь внимание отечественных покупателей к покупке новых авто, в компании не только предлагают линейку бюджетных моделей, но и интересную кредитную программу. Так, программа "Рено Бонус", которая предусматривает аванс в 10% от цены авто и скидку на покупку нового Renault в кредит до 20 тысяч гривен, расширена на 9 моделей.

Кроме бюджетных авто, компания предлагает линейку современных кроссоверов, самый свежий из которых – обновленный Renault Kadjar. В текущем году будет выведена на рынок еще коммерческая модель. В Renault также представлена линейка электромобилей – в легковом и коммерческом сегментах.

Напомним, что в Украине представлен обновленный Renault Kadjar.