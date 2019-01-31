Новое поколение французского хэтчбека мало изменилось внешне, однако получило очень современный салон и увеличенный багажник.

Французский автопроизводитель Renault представил пятое поколение модели Clio. "Вживую" его можно будет увидеть на автосалоне в Женеве в начале марта 2019 года.

Модель получила эволюционные изменения во внешнем виде. Конструкторы это объясняют тем, что и сейчас четвертое поколение Renault Clio занимает лидирующие позиции продаж во Франции и Европе. Поэтому менять удачный дизайн нет смысла. Однако новое поколение имеет следующую платформу и все новые кузовные детали. На передних колесных арках появились дефлекторы для улучшения обтекаемости воздуха.

Renault Clio: стального цвета – 4 поколения, оранжевого – 5-го

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В то же время, отличить "пятое" Clio от "четвертого" непросто: новинка получила новую оптику в стиле современных моделей Renault и очень похожий силуэт, включительно со скрытой ручкой задних дверей. У нового Clio – 11 цветов кузова, среди которых очень интересный – Valencia Orange. Уже в базовую комплектацию хэтчбека входит полностью светодиодная оптика. Покупателям будут доступны роскошный вариант Initiale Paris и псевдоспортивный R.S. Line.

Габариты нового "Клио" изменились тоже незначительно – при длине 4048 мм он стал на 14 мм короче, на 67 мм шире (1798 мм) и на 8 мм ниже предшественника. А вот багажник увеличился с 300 до 391 литра, общий объем ниш для разных мелочей в салоне вырос на 26 литров.

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Больше всего изменений в Renault Clio V – в салоне. В нем покупателей ждет современный дизайн, вертикальный дисплей и электронная панель приборов. В зависимости от комплектации эти дисплеи могут быть или семидюймовыми, или 9,3-10 дюймов. В общем вариантов оформления салона – восемь, как и вариантов подсветки.

Подробности относительно моторной гаммы будут известны на мировой премьере в Женеве. Отметим, что в Украине Renault Clio не продается.

Напомним, какие еще новинки покажут на Женевском мотор-шоу.