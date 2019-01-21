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Один из самых популярных в Европе малых кроссоверов предлагает привлекательный внешний вид, интересный дизайн интерьера и немного ворчливый дизель.

Внешность

1. Внешний вид

В классе компактных городских кроссоверов В-SUV французский Renault Captur появился одним из первых среди европейцев – в 2013 году. Его внешность оказалась настолько удачной, что после рестайлинга 2017 года он мало изменился. Дизайнеры лишь освежили светотехнику и бамперы, добавили новые колесные диски. Конечно, выглядит он современно – как говорится, стильно, модно, молодежно. Это Captur одним из первых ввел моду на двухцветный кузов – как, например, у тестового автомобиля. Оранжевый низ, черный верх – гармоничное решение. Впрочем, как и другие сочетания цветов для Renault Captur.

2. Имидж

Характерный для Renault дизайн передней части, стремительная форма кузова, большой ромб на решетке радиатора – все это создает стопроцентный имидж городского жителя – стильного, динамичного маневренного, немного нагловатого (а как же в мегаполисе без этого!). Четко выраженного гендерного предпочтения нет, - Captur в зависимости от цветовой гаммы нравится как женщинам, так и мужчинам. Однако возраст модели берет свое – люди за ним не оборачиваются – наверное, немного привыкли. Коллеги по потоку относятся как к равному – никакого пренебрежения, как ко многим "малышам", мы не заметили.

3. Индивидуализация

О двухцветном кузову мы уже говорили – в самой дорогой версии за него доплачивать не надо, а вот в средней – следуетдобавить $360. Заодно под цвет крыши будут и внешние зеркала заднего вида. За $113 в другой цвет будут окрашены боковой молдинг и заглушка на диске. А вот стеклянная крыша (правда, она не открывается) для самой дорогой версии Intence вместе с пакетом “премиум” для салона обойдется в $655. 17-дюймовые диски в ТОП-версии бесплатные, в средней – за доплату в $226. Все эти мелочи придают Captur-у именно тот вид “задиры”, благодаря которому он безошибочно отличается от других моделей марки.

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Салон

4. Эргономика водительского места

Хотя колесико регулировки наклона спинки размещено немного нетрадиционно – справа – в общем процесс настройки сиденья не вызывают затруднений. Руль регулируется во всех направлениях, а сама “баранка” пухлая и удобная. На панели приборов хорошо читаются основные показатели – скорость показывается цифрами, а слева и справа – стрелочные показания тахометра и горючего. А вот мелкий шрифт борткомпьютера читается “не очень”. Тем более, он "общается" только на английском.

5. Обзорность

Высокая посадка и большая площадь окон позволяет хорошо контролировать ситуацию вокруг. Внешние зеркала дают достаточно информации, а узкая стойка и треугольное стекло на двери уменьшает "слепую" зону до минимума. Камера заднего вида оснащена траекторными линиями, потому припарковаться на Captur очень легко.

6. Салон

Благодаря высокой посадке ни один из пассажиров не чувствует себя в тесноте. Приятный на ощупь пластик торпедо имеет привлекательный вид. Он чередуется с полированной черной поверхностью “бороды”. В интерьере много интересных решений. В частности, на спинках задних сидений – стильные держатели в виде струн. А крышка “бардачка” не открывается вниз, а выезжает, словно ящик в комоде. Кстати, очень вместительный – там поместится несколько пачек бумаги формата А4.

7. Багажник

Несмотря на принадлежность к В-сегменту кроссоверов, багажник Captur вместительный. Когда открываешь его дверь, то видишь ровную с порогом поверхность. Но под ней еще одно отделение – глубиной сантиметров 15. В этой нише удобно хранить "нужные" вещи, которые в других машинах часто разбросаны по салону. Подальше от чужих глаз. Задний ряд можно сдвинуть вперед, чтобы увеличить багажник от скромных 377 до серьезных 455 л. Нетрудно грузить и длинные вещи – максимальная длина от дверей багажника до сложенных задних сидений составляет 1,5 метра, а если опустить переднее – то и более двух метров.

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Электрика



8. Системы комфорта

Учитывая класс автомобиля, массажа или подогрева руля в нем ождать не приходится. А вот мест для поклажи много – два подстаканника с возможностью ставить стаканы разного диаметра, отрытая емкость между сиденьями и закрытая – на верхней части торпедо, место для телефона перед рычагом КП, ниши на двери, в подлокотнике и упомянутые уже "струны" на спинках передних сидений. То есть "тайников" столько, что можно долго искать, что куда положил.

9. Мультимедиа

Система не самая современная – R-Link Evolution с 7-дюймовым сенсорным экраном. В "старших" моделях установлено ​​второе ее поколение. Поэтому с телефоном мультимедиа "общается" через Bluetooth, а вот Apple Car Play и Android Auto отсутствуют. Среди нескольких европейских языков интерфейса украинский найти не удалось – только русский. Да и номера телефонов абонентов она не показывает. В общем экран яркий и четкий, на прикосновения отвечает достаточно быстро. Вот только раздражают "заставки" при переключении рычага коробки передач назад. Ты включаешь заднюю и готов ехать, а картинка от камеры несколько секунд меняется "заставкой". SD-карта обеспечивает навигацию компании Tom-Tom. Благодаря USB-разъему можно заряжать смартфон или просматривать фото, видео или слушать любимую музыку.

10. Акустика

Хотя среди опций "Каптюра" есть и аудиоситема Bose, тестовый автомобиль был оборудован штатной “музыкой” без собственного названия. Качество звучания у нее посредственное, поэтому удовольствие от прослушивания не получишь. Традиционно для французов пульт управления “музыкой” размещен не на руле, а за ним, поэтому надо привыкать пользоваться им вслепую.

11. Уровень автономии

Хотя автомобиль компактный и с прекрасной обзорностью, тестовый оснащен системой автоматической парковки. Однако наличие камеры заднего вида и датчиков парковки по всему периметру автомобиля с удобной визуализации делает функцию парк-автомата невостребованной. Датчики “слепых” зон предупреждают о препятствиях на соседних полосах. Известная "реновская" карта-ключ закрывает машину как только ее владелец отходит на несколько метров – очень удобно! Традиционно для “француза” существует возможность не только поддерживать заданную скорость, но и ограничивать максимальную – очень полезная функция, когда есть автоматические камеры контроля или проверка скорости радарами!



Механика

12. Двигатель

Renault Captur предлагается украинцам с двумя бензиновыми или одним дизелем на выбор. Бензиновый на 0,9 литра и 1,5-литровый дизель одинаковой мощностью – 90 л.с., 1,2-литровый бензиновый на 115 “лошадок”. Последние два двигателя агрегатируются 6-ступенчатым “роботом” EDC с двумя сцеплениями. Тестовый автомобиль – с дизелем и "роботом". Эта парочка хорошо сработалась, поэтому машина разгоняется динамично, без задержек. Но когда снижает темп, то подтормаживает двигателем. Именно в такие моменты звук двигателя проникает в салон, и он не очень приятный. Такое впечатление, что автомобиль "бурчит" – не надо меня мучить. Поэтому езда в городском режиме без “музыки” становится напряженной. Зато экономичность – на высоте. В затяжных пробках борткомпьютер показывал около восьми литров на сотню, а средний расход за тест в смешанном режиме составил 6-6,5 литров. Очень экономно как для кроссовера!

13. Коробка передач

Фирменный “робот” EDC с двумя сцеплениями работает плавно и четко. Ступеньки почти не ощущаются, "подхват" всегда есть, на любой городской скорости. Хотя попытки постоянно "подтормаживать" двигателем немного выматывают. Спортивный режим в коробке отстутствует, зато есть экономический и ручной. В последнем потребность не возникала, а вот "Эко" не слишком замедляет характер – можно ездить!

14. Проходимость

В этом классе полный привод – редкость, поэтому переднеприводный Renault Captur воспринимается нормально. Для улучшения проходимости в нем установлена ​​система помощи сцепления с дорогой Extended Grip, которая требует доплаты в $125 для любой комплектации. Она идет в комплекте с всесезонными шинами, хотя в нашем случае были все-таки зимние. Система имеет всего три режима – "дорога", EХP (эксперт) и "мягкий грунт". Последний самостоятельно уменьшает крутящий момент на колесах при пробуксовке, а "эксперт" дает большую свободу водителю. Впрочем, ни одна из них не поможет выбраться, если машина уже застряла. Клиренса в 170 мм при полной загрузке достаточно, чтобы преодолевать отечественные дорожные невзгоды.



15. Подвеска

Кроссовер удобен при повседневной езде даже на наших неидеальных дорогах. Он мягко поглощает неровности, хотя слишком серьезных выбоин не любит – чувствуется работа "на отбой". На неровной дороге слышно работу подвески, а на небольших трамплинах сильно встряхивает пассажиров. Что ж, это особенность многих автомобилей с небольшой колесной базой.



Вождение

16. Управляемость

Управление "Каптуром" больше похоже на легковушку В-класса, а не кроссовер. Четкое, точное, с понятным обратным усилием. Маневрировать в городском потоке на нём – одно удовольствие.

17. Динамичность

Хотя цифра разгона до сотни не впечатляет – 13,5 секунд, однако Renault Captur не чувствуется медленным. Быстрый разгон дизеля уже на второй тысяче оборотов дает ощущение динамичного автомобиля, который не только хорошо держит темп, но и может его задавать.

18. Тормоза

Хотя задние тормоза здесь барабанные, замедление очень динамичное, как и у всех “французов”. Машина четко реагирует на нажатие педали и останавливается в том месте, где и спрогнозировал водитель.

19. Безопасность

5-звездная безопасность по рейтингу EuroNCAP позволяет не бояться за свою семью. А такие "мелочи", как подсветка поворотов, светодиодные фары (в максимальной комплектации) – еще и с легкостью отправляться в ночные путешествия.

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Эксплуатация

20. Технические особенности

На Captur применены агрегаты, проверенные на других моделях Renault, поэтому проблем с его эксплуатацией не должно быть. Стандартная подвеска (МакФерсон спереди и балка сзади) должна служить долго. Дизельный двигатель с системой Common Rail при использовании качественного дизтоплива долговечен и может прослужить без вмешательства не одну сотню тысяч километров. Поэтому автомобиль в обслуживании должен быть неприхотлив.

21. Стоимость

Начальная цена нового Renault Captur с 0,9-литровым бензиновым двигателем и механической коробкой передач стартует от 499 600 грн. ($17 850). Самый дешевый дизельный вариант, как у нас на тесте, предлагается только со средней комплектации за 612 900 грн. ($21 900) и с "автоматом". Тестовый автомобиль не только в максимальной комплектации (653 500 грн. или $23 340), но и набором дополнительных опций – панорамной крышей, системой Grip Control, LED-фарами, системой помощи водителю и др. общей стоимостью 695 694 грн. ($24 850). Самый серьезный конкурент в этом классе – Nissan Juke – имеет начальную стоимость 505 010 грн. или $18 000 (если брать модели 2019 года изготовления). Хотя цена прошлогодней модели намного меньше. Максимальная комплектация японского кроссовера, правда с полным приводом, стоит 808 590 грн. ($28 880).

22. Удешевление

Пятилетний дизельный Renault Captur в Украине можно приобрести за $13 000, то есть он потерял 40% стоимости. Это хороший показатель – к примеру, тот же Nissan Juke аналогичного года выпуска оценивается всего на 500 долларов больше.

23. Стоимость владения

При среднем расходе топлива в 6 литров на 100 км и стоимости дизтоплива в 28 грн за литр ($1), за 5 лет или 100 тысяч км на заправку надо потратить $6000. Кроме того, 950 долларов пойдет на ТО и по 950 в год – на страховку. Поэтому общая стоимость владения за 5 лет составит $11 700. Бензиновый конкурент за счет большего "аппетита" потребует процентов на 15-25 большего бюджета.

24. Стоимость эксплуатации за 5 лет

Учитывая уменьшение рыночной стоимости за 5 лет, общая стоимость владения Renault Captur составляет $20 700. Это значительно меньше, чем стоит новый автомобиль, поэтому такой показатель эксперты "Авто24" считают очень хорошим. Среди испытанных нами автомобилей были случаи, когда конечная стоимость эксплуатации в 1,5 раза превышала стоимость нового автомобиля.

Автор: Сергей Матусяк

Фото: Андрей Яцуляк