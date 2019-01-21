15:30, сьогодні

Один з найпопулярніший в Європі малих кросоверів пропонує привабливий зовнішній вигляд, цікавий дизайн інтер'єру та дещо буркотливий дизель.

Зовнішність

1. Зовнішній вигляд

В класі компактних міських кросоверів В-SUV французький Renault Captur з’явився одним з перших серед європейців – у 2013 році. Його зовнішність виявилась настільки вдалою, що після рестайлінгу 2017 року він мало змінився. Дизайнери лише освіжили світлотехніку та бампери, додали нові колісні диски. Звісно, виглядає він сучасно – як-то кажуть, стильно, модно, молодіжно. Це Captur одним з перших ввів моду на двоколірний кузов – як-от у тестового авто. Оранжевий низ, чорний верх – гармонійне рішення. Втім, як і інші сполучення кольорів для Renault Captur.

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2. Імідж

Характерний для Renault дизайн передньої частини, стрімка форма кузова, великий ромб на решітці радіатора – все це створює стовідсотковий імідж міського жителя – стильного, динамічного маневреного, трохи нахаби (а як же в мегаполісі без цього!). Чітко вираженого гендерного уподобання нема – Captur залежно від кольорової гами подобається як жінкам, так і чоловікам. Однак вік моделі бере своє – люди за ним не обертаються – мабуть, трохи звикли. Колеги по потоку ставляться як до рівного – ніякої зневаги, як до багатьох "малюків", ми не помітили.

3. Індивідуалізація

Про двокольоровий кузов ми вже говорили – на найдорожчій версії за нього доплачувати не треба, а от в середній – треба додати $360. Заразом під колір даху будуть і зовнішні дзеркала заднього виду. За $113 в інший колір будуть пофарбований бічний молдинг та заглушка на диску. А от скляний дах (щоправда, він не відчиняється) для найдорожчої версії Intence разом з пакетом "преміум" для салону обійдеться у $655. 17-дюймові диски у найкращій версії безкоштовні, у середній – за доплату у $226. Всі ці дрібнички надають Captur’у саме того "задирницького" вигляду, завдяки якому він безпомилково відрізняється від інших моделей марки.

Салон

4. Ергономіка водійського місця

Хоча коліщатко регулювання нахилу спинку розміщено дещо нетрадиційно – справа – загалом процес налаштування сидіння не викликає труднощів. Кермо регулюється у всіх напрямках, а сам "бублик" пухкий та зручний. На панелі приладів добре читаються основні показники – швидкість показується цифрами, а зліва та справа – стрілочні покази тахометра та пального. А от дрібний шрифт борткомп’ютера читаються "не дуже". Тим більше, він "спілкується" лише англійською.

5. Оглядовість

Висока посадка та значна площа скла дозволяє добре контролювати ситуацію навкруги. Зовнішні дзеркала дають достатньо інформації, а вузька стійка та трикутне скельце на дверях зменшує "сліпу" зону до мінімуму. Камера заднього огляду оснащена траєкторними лінями, тому запаркуватись на Captur дуже легко.

6. Салон

Завдяки високій посадці жоден з пасажирів не відчуває себе в тісноті. Приємний на дотик пластик торпедо має привабливий вигляд. Він чергується з полірованою чорною поверхнею "бороди". В інтер’єрі багато цікавих рішень. Зокрема, на спинках задніх сидінь – стильні тримачі у вигляді струн. А кришка "бардачка" не відчиняється вниз, а від’їжджає, немов шухлядка в комоді. До речі, дуже містка – там поміститься кілька стосів паперу формату А4.

7. Багажник

Незважаючи на приналежність до В-сегменту кросоверів, багажник в Captur місткий. Коли відчиняєш його дверцята, то бачиш рівну з порогом поверхню. Але під нею є ще одна ємність – глибиною сантиметрів 15. В цій ніші зручно зберігати "потрібні" речі, які в інших машинах часто розкидані по салону. Подалі від чужих очей. Задній ряд можна зсунути вперед, щоб збільшити багажник зі скромних 377 до серйозних 455 л. Неважко й вантажити довгі речі – максимальна довжина від дверцят багажника до складних задніх сидінь становить 1,5 метри, а якщо опустити переднє – то і більше двох метрів.

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Електрика



8. Системи комфорту

Зважаючи на клас автомобіля, масажу чи підігріву керма в ньому чекати не доводиться. А от місць для поклажі багато – два підстаканники мають можливість утримувати склянки різного діаметру, відрита ємність між сидіннями та закрита - на верхній частині торпедо, місце для телефону перед важелем КП, ніші на дверцятах, в підлокітнику та згадані уже "струни" на спинках передніх сидінь. Тобто "схованок" стільки, що можна довго шукати, що куди поклав.

9. Мультимедія

Система не найсучасніша – R-Link Evolution з 7-дюймовим сенсорним екраном. В "старших" моделях встановлене друге її покоління. Тому з телефоном мультимедія "спілкується" через Bluetooth, а от Apple Car Play та Android Auto відсутні. Серед кількох європейських мов інтерфейсу українську знайти не вдалось – тільки російська. Але номери телефонів абонентів вона не показує жодною. Загалом екран яскравий та чіткий, на доторки відповідає достатньо швидко. От тільки дратують "заставки" при перемиканні важеля коробки передач назад. Ти вмикаєш задню і готовий їхати, а картинка від камери кілька секунд змінюється "заставкою". SD-карта забезпечує навігацію компанії Tom-Tom. Завдяки USB-роз’єму можна заряджати смартфон чи продивлятися фото, відео чи слухати улюблену музику.

10. Акустика

Хоча серед опцій "Каптюра" є й аудіоситема Bose, тестове авто було обладнане штатною "музикою" без власної назви. Якість звучання в неї посередня, тому насолоди від прослуховування не отримаєш. Традиційно для французів пульт управління "музикою" розміщених не на кермі, а за ним, тому треба звикати користуватись ним насліпо.

11. Рівень автономії

Хоча автомобіль компактний та з прекрасною оглядовістю, тестовий оснащений системою автоматичного паркування. Однак наявність камери заднього виду та датчиків паркування по всьому периметру авто зі зручною візуалізацію робить функцію парк-автомату незатребуваною. Датчики "сліпих" зон попереджають про перешкоди на сусідніх полосах. Відома "реновська" картка-ключ замикає машину як тільки її власник відходить на кілька метрів – дуже зручно! Традиційно для "француза" існує можливість не лише підтримувати задану швидкість, але й обмежувати максимальну – дуже потрібна функція, коли є автоматичні камери контролю або перевірка швидкості радарами!



Механіка

12. Двигун

Renault Captur пропонується українцям з двома бензиновими або одним дизелем на вибір. Найслабший бензиновий на 0,9 літра та 1,5-літровий дизель однаковою потужністю 90 к.с., 1,2-літровий бензиновий на 115 "конячок". Останні два двигуна агрегатуються 6-ступеневим "роботом" EDC з двома зчепленнями. Тестове авто – з дизелем та "роботом". Ця парочка добре спрацювалася, тому машина розганяється динамічно, без затримок. Але коли знижує темп, то підгальмовує двигуном. Саме в такі моменти звук двигуна пробирається в салон, і він не дуже приємний. Таке враження, що авто "буркоче" - не треба мене мучити. Тому їзда в міському режимі без "музики" стає напружною. Зате економічність – на висоті. В затяжних заторах борткомп’ютер показував близько восьми літрів на сотню, а середня витрата за тест в змішаному режимі склала 6-6,5 літрів. Дуже економно як для кросовера!

13. Коробка передач

Фірмовий "робот" EDC з двома зчепленнями працює плавно і чітко. Сходинок майже не відчувається, "підхват" завжди є, на будь-якій міській швидкості. Хоча намагання постійно "підгальмувати" двигуном трохи виснажує. Спортивного режиму в коробки нема, зате є економічний та ручний. В останньому потреба не виникала, а от "Еко" не надто сповільнює характер – можна їздити!

14. Прохідність

В цьому класі повний привід – рідкість, тому передньопривідний Renault Captur сприймається нормально. Задля покращення прохідності в ньому встановлена система допомоги зчеплення з дорогою Extended Grip, яка потребує доплати в $125 для будь-якої комплектації. Вона йде в комплекті з всесезонними шинами, хоча в нашому випадку були все-таки зимові. Система має всього три режими – "дорога", EХP (експерт) та "м’який грунт". Останній самостійно зменшує крутний момент на колесах при пробуксовуванні, а "експерт" дає більшу свободу водієві. Втім, жодна з них не допоможе вибратись, якщо машина вже застрягла. Кліренса в 170 мм за повного завантаження достатньо, щоб долати вітчизняні дорожні незгоди.



15. Підвіска

Кросовер комфортний при повсякденній їзді навіть на наших неідеальних дорогах. Він м’яко поглинає нерівності, хоча надто серйозних вибоїн не любить – відчувається робота "на відбій". На нерівній дорозі чути роботу підвіски, а на невеличких трамплінах добряче струшує пасажирів. Що ж, це особливість багатьох авто з невеликою колісною базою.



Водіння

16. Керованість

Керування "Каптуром" більш схоже на легковик В-класу, а не кросовер. Чітке, точне, зі зрозумілим зворотнім зусиллям. Маневрувати в міському потоці ним – одне задоволення.

17. Динамічність

Хоча цифра розгону до сотні не вражає – 13,5 секунд, однак Renault Captur не відчувається повільним. Швидкий розгін дизеля вже на другій тисячі обертів дає відчуття динамічного авто, який не лише добре тримає темп, але й може його задавати.

18. Гальма

Хоча задні гальма тут барабанні, вповільнення дуже динамічне, як і всіх "французів". Машина чітко реагує на натискання педалі та зупиняється в тому місці, де й спрогнозував водій.

19. Безпека

5-зіркова безпека за рейтингом EuroNCAP дозволяє не боятися за свою сім’ю. А такі "дрібниці", як підсвічування поворотів, світлодіодні фари (в максимальній комплектації) - ще й з легкістю вирушати у нічні подорожі.

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Експлуатація

20. Технічні особливості

На Captur застосовані агрегати, перевірені в інших моделях Renault, тому проблем з його експлуатацію не повинно бути. Стандартна підвіска (МакФерсон спереду та балка позаду) має служити довго. Дизельний двигун с системою Common Rail за умови використання якісного дизпалива довговічний та може прослужити без втручання не одну сотню тисяч кілометрів. Тому автомобіль в обслуговуванні має бути невибагливий.

21. Вартість

Початкова ціна нового Renault Captur з 0,9-літровим бензиновим двигуном та механічною коробкою передач стартує від 499 600 грн. ($17850). Найдешевший дизельний варіант, як у нас на тесті, пропонується лише від середньої комплектації за 612 900 грн. ($21 900) та з "автоматом". Тестовий автомобіль не лише у максимальній комплектації (653 500 грн. або $23340), але й набором додаткових опцій – панорамним дахом, системою Grip Control, LED-фарами, системою допомоги водієві та інші на загальну вартість 695 694 грн. ($24 850). Найсерйозніший конкурент в цьому класі – Nissan Juke – має початкову вартість 505 010 грн. або $18 000 (якщо брати моделі 2019 року виготовлення). Хоча ціна минулорічної моделі набагато менша. Максимальна комплектація японського кросовера, щоправда з повним приводом, коштує 808 590 грн. ($28 880).

22. Здешевлення

П’ятирічний дизельний Renault Captur в Україні можна придбати за $13 000, тобто він втратив 40% вартості. Це добрий показник – приміром, той же Nissan Juke аналогічного року випуску оцінюється всього на 500 доларів більше.

23. Вартість володіння

За середньої витрати пального у 6 літри на 100 км та вартості дизпалива у 28 грн за літр ($1), за 5 років чи 100 000 км на заправку треба витратити $6000. Окрім того, 950 доларів піде на ТО та по 950 на рік – на страховку. Тому загальна вартість володіння за 5 років складе $11700. Бензиновий конкурент за рахунок більшого "аппетиту" потребуватиме відсотків на 15-25 більшого бюджету.

24. Вартість експлуатації за 5 років

Враховуючи зменшення ринкової вартості за 5 років, загальна вартість володіння Renault Captur становить $20 700. Це значно менше, ніж коштує новий автомобіль, тому такий показник експерти "Авто24" вважають дуже добрим. Серед випробуваних нами авто були випадки, коли кінцева вартість експлуатації в 1,5 рази перебільшувала вартість нового авто.

Автор: Сергій Матусяк

Фото: Андрій Яцуляк