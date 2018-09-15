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Талісман - це те, що приносить удачу. На сьогоднішній день ця модель D-класу є флагманом марки, яка прийшла на зміну Renault Laguna. Принесе Talisman удачу французькому виробникові у конкурентній боротьбі з бестселерами сегмента? Спробуємо з'ясувати.

Зовнішність

1. Зовнішній вигляд

Останні моделі Renault отримали виразну зовнішність. Зізнаюся, дизайн минулих Megane, Laguna, Koleos і інших моделей мені подобався не сильно. Не було в них того, що “чіпляє“, запам'ятовується. Скромними виявилися і Рено 2000-х. Так було до виходу четвертого покоління Megane, слідом за яким з'явився Talisman. Але це ж зовсім інша справа! Один погляд - і образ назавжди залишається в пам'яті.

2. Імідж

Renault відмінно виступає в бюджетному і комерційному сегменті. Logan і Sandero - невибагливі доступні машини, дуже популярні на ринку. Duster - надійний позашляховик з повним приводом, має відмінну прохідність, Lodgy, Dokker, Trafic... Європейський "середній сегемент" і кросовери теж продаються – Megane, Captur, Kadjar, Koleos. В такій компанії “Талісману“ доведеться неабияк постаратися, щоб його сприймали рівним іншим бізнес-седанам D-класу.

“Талісману“ не вистачає історії - мене часто запитували, що це за модель, часто плутали його з седаном Меган. Доводилося пояснювати, що цей автомобіль більше Megane і є конкурентом Passat та Camry. Після цього, як правило, сипалися питання про ціну, оснащення, динаміку – оскільки машина виглядає цікаво і імпозантно.

3. Індивідуалізація

В Україну Talisman не поставляється постійно – в цьому році була завезена тільки одна партія машин. Списки комплектацій і оснащення доступні, є прайси та інструкція з експлуатації українською мовою. Якщо на момент появи новинки на ринку нічого не зміниться, Talisman буде дуже добре оснащений за свої гроші.

Зараз передбачено дві комплектації моделі, які відрізняються лише двигунами, а за опціями – ідентичні. Клієнти зможуть безкоштовно вибирати колір салону: чорний або коричневий. А замість стандартних 18-дюймових дисків можна взяти 19-дюймові, правда, за цю примху доведеться заплатити.

На батьківщині для Talisman доступно 5 варіантів оформлення салону і чимало кольорів кузова.

Салон

4. Ергономіка

Якщо ви знайомі з автомобілями Renault, то освоїтися в салоні Talisman буде просто. Тим же, хто не знайомий з машинами французької марки, доведеться звикати до певних нюансів. Наприклад, управління функціями мультимедійної системи здійснюється з важеля під кермом – дуже зручно для тих, хто раніше цим користувався.

В цілому ж водійське місце в Талісман зручне і комфортне. Не в останню чергу завдяки електрорегулюванням крісла і керма. А простору тут вистачить людям будь-якого зросту і комплекції.

5. Оглядовість

Жодного разу за час тест-драйву у мене не виникло проблем з оглядовістю. Сліпі зони моніторить електроніка і сигналізує про можливу небезпеку жовтим світловим сигналом в дзеркалах. Паркуватися допомагають парктроніки та відеокамери. Є і просунута система автоматичного паркування, яка може поставити авто на стоянку як вздовж, так і перпендикулярно.

6. Салон

Просторий. Лаконічний. Стриманий. З класичною компоновкою і новітніми “фішками“. В першу чергу увагу привертає вертикальний 8,7-дюймовий дисплей мультимедійної системи, через який також здійснюється управління борткомп’ютера, налаштуваннями автомобіля і клімат-контролю. У темний час салон м'яко підсвічується одним з п'яти кольорів; інтенсивність і джерела освітлення можна регулювати і змінювати.

В обробці використовуються приємні на дотик пластики, матовий алюміній і зовсім трохи хрому. Підкреслює приналежність седану до бізнес-класу акуратна дерев'яна лінія, що проходить через передні двері і вздовж панелі консолі.

Пасажир Talisman на передньому кріслі має всі настройки крісла, доступні водієві. Ті ж, хто буде їхати позаду, будуть змушені задовольнятися лише можливістю регулювання клімату у частині салону, а ось опускати спинки крісел не зможуть. Тим не менш, задній ряд "Талісмана" все ж досить комфортний для довгих подорожей, навіть пасажирам високого зросту вистачить місця для ніг і в зоні колін (262 мм між подушкою заднього крісла і спинкою переднього), і в області стоп.

7. Багажник

Відкривши багажник (кнопкою на дверцятах), я був вражений його об'єму. У специфікації моделі значиться, що обсяг багажного відсіку варіюється від 564 до 1022 літрів. Щоб було зрозуміліше, скажу, що в стандартну ванну радянського зразка поміщається 160-200 літрів.

На жаль, спинки пасажирських крісел у складеному положенні не утворюють одну площину з підлогою багажника - в такому разі це було б чудове двоспальне ліжко для любителів подорожей. Втім, “сходинка” виходить не така вже і значна, тому поверхню можна легко вирівняти за допомогою тонкого матраца.

Багажник обладнаний парою ніш і гачків. Під підлогою відсіку знаходиться повноцінна запаска і домкрат, однак у списку стандартного оснащення вони не значаться, тому за них доведеться платити додатково.

Електрика

8. Системи комфорту

Всі блага цивілізації, якими обладнаний тестовий автомобіль, що значаться в списку стандартного устаткування. Так, комфорт в Talisman забезпечують двозонний клімат-контроль, система кругового огляду, електричне регулювання сидінь водія і пасажира в 6 напрямках з пам'яттю і регулюванням поперекової опори, обігрів та охолодження передніх сидінь, функція масажу в передніх кріслах, електрорегулювання керма, автоматичне складання, пам'ять і обігрів зовнішніх дзеркал, автоматичне адаптивне освітлення з поворотними передніми фарами, обігрів лобового і заднього скла, технологія налаштувань двигуна і підвіски, а також освітлення в салоні Renault Multi-Sense, безключовий доступ, кнопка запуску двигуна, цифрові прилади, висувний проекційний дисплей, борткомп’ютер з 7-дюймовим TFT-дисплеєм та електропривід багажника.

9. Мультимедиа

8,7-дюймовий сенсорний екран мультимедійної системи R-Link 2 – багатозадачний. Функції MP3-плеєра, бортового комп'ютера, клімат-контролю і настройки системи Renault Multi-Sense здійснюються через тачскрін. На центральній консолі окремо винесено кілька дублювання клавіш, які відкривають швидкий доступ до певних функцій. Також на тунелі за важелем коробки передач розміщено додатковий блок управління, яким зручно користуватися на ходу.

Мультимедійна система підтримує функції Android Auto і Apple CarPlay, проводове та бездротове підключення, має кілька USB-портів і слот для SD-карти.

10. Акустика

Talisman не може похвалитися брендовою акустикою Bose, Harman / Kardon або Bang & Olufsen, однак гарна шумоізоляція і збалансованість стереосистеми з десятком динаміків дозволяють насолоджуватися якісним чистим звучанням улюбленої музики.

11. Рівень автономності

Renault Talisman має довгий список електронних помічників, серед яких система контролю рядності руху, контролю дистанції і активна система екстреного гальмування, автоматична допомога при паркуванні з передніми й задніми датчиками і камерою заднього виду, контроль "сліпих" зон, ESP і система допомоги при старті на підйомі, автоматичне перемикання світла фар (далекий / ближній), круїз контроль, система 4 Control (подрулювання задніх коліс) і електронне управління амортизаторами із змінними характеристиками. При цьому активного круїз-контролю немає.

Механіка

12. Мотор

В Україну планують постачати Talisman з дизельним двигуном одного об'єму 1,6 л в двох версіях. Перша – на 130 кінських сил, як в тестового автомобіля, має одну турбіну. А мотор з двома нагнітачами генерує 160 кінських сил. Звичайно ж, двигун відповідає екологічним нормам "Євро-6". І при цьому навіть у молодшій версії не здається "задушеним" цими самими нормами.

Система Renault Multi-Sense дозволяє керувати настройкою двигуна, трансмісії, підвіски і рульового керування. Найкращу динаміку і драйв Talisman забезпечує в режимі "Спорт": кермо наливається вагою, "автомат" перемикає передачі тільки після того, як стрілка доходить до червоної зони, навіть звук вихлопу, здається, стає агресивним. Однак найкращий час прискорення до сотні, який може показати седан з 130-сильним двигуном – 10,8 секунди. Не дуже спортивно! 160-сильна версія здатна "вийти" з 10 секунд, розганяючись до 100 км / год за 9,4 секунди.

У режимі "Eco" двигун, коробка передач і електроніка роблять все, щоб берегти природу і заощадити паливо. Коли червона підсвітка режиму "Спорт" змінюється на зелене освітлення "Еко", кермо стає легким, прискорення – спокійним, а рух – плавним. Борткомп’ютер за таких умов показує середню витрату палива близько 5 літрів! Паспортних показників у 4,2 літра на 100 км досягти не вдалося, але вони здаються цілком реальними, потрібно лише постаратися.

Проміжні налаштування "Комфорт", "Нейтральний" і "Особливий" дозволяють вибрати для себе найбільш відповідний стилю водіння і дорожніх умов режим.

13. Коробка передач

Для нашого ринку поки що передбачена тільки одна коробка передач – роботизована 6-ступінчаста трансмісія з двома щепленнями. На дорозі EDC6 поводиться не гірше класичного гідромеханічного автомата. Перемикається плавно, в пробках не смикається, в алгоритмах не плутається навіть при надто агресивній зміні режимів водіння. За плавностю роботи та точністю вибору передаточних чисел ця коробка перевершує аналогічні агрегати від VAG. Ось з кого німцям дійсно варто брати приклад.

14. Прохідність

А ось з пристосованістю для українських доріг у Renault Talisman все не так гладко. Встановлені на тестовому автомобілі опціональні колеса R19 з низькопрофільною гумою виглядають відмінно і підходять для хороших доріг. Але в Україні їм доводиться несолодко. Дає про себе знати і великий передній звис – його потрібно враховувати при розворотах в обмеженому просторі.

15. Підвіска

А ось за що обов'язково варто доплатити, так це за опціональну підвіску з керованими амортизаторами. Широкий діапазон налаштування дозволяє зробити Talisman як м'яким і комфортним, так і жорстким і навіть "нервовим". Вибір налаштувань дає можливість відрегулювати багато параметрів і налаштувати автомобіль під свою манеру водіння і дорожні умови. Причому коштує ця опція зовсім не дорого – 14 306 грн.

Водіння

16. Керованість

Завдяки можливості регулювання налаштувань підвіски, керованість Renault Talisman змінюється в широкому діапазоні. Допомагає керувати французьким седаном і опціональна система 4Control, яка повертає задні колеса. Найкраще її допомога відчувається на високих швидкостях і при розворотах в обмеженому просторі. Ось тільки вартість у цієї системи зовсім не гуманна – майже 35 тисяч гривень.

17. Динаміка

Зазначений в технічних характеристиках розгін до першої сотні мало про що говорить. Насправді, навіть у тестовій 130-сильній версії з динамікою повний порядок. Talisman здатний на багато що, як в місті, так і на трасі. Але, як і личить автомобілю такого класу, на перегони він не провокує.

18. Гальма

У двох доступних в Україні версіях різні гальмівні механізми. У нашій тестовій машині гальма "простіші", але вони прекрасно справляються. Навіть кілька гальмувань поспіль не зменшують їх чіпкості. Зі зміною вибору режиму водіння змінюються і налаштування електронних помічників, відповідальних за безпеку. Наприклад, у спортивному режимі ABS дозволяє попищати гумою на гальмуванні.

19. Безпека

П'ять зірок від Euro NCAP Renault Talisman отримав ще в 2015 році, Так що в безпеці цього автомобіля сумніватися не доводиться.

Експлуатація

20. Технічні особливості

Технічно складний і високотехнологічний автомобіль, напевно, прив'язаний до фірмового сервісу. Навряд чи хтось, крім офіційних дилерів, зможе взятися за діагностику електронних систем або навіть за планове обслуговування. А як будуть себе почувати дві турбіни і загін дросельних заслінок, що керують потоками повітря після п'яти років експлуатації? Що залишиться від керованих амортизаторів після 100 тис км пробігу нашими дорогами? Готових відповідей на ці питання поки немає. Але в Renault напевно все передбачили. Офіційна гарантія 3 роки або 100 тис. км пробігу.

21. Вартість

Мінімальна вартість Renault Talisman – 880 583 грн ($31 000). Для порівняння, найдешевша Toyota Camry вартує 809 500 грн ($28 600). Volkswagen Passat – від 879 448 грн ($31 000). Mazda 6 – від 723 800 ($25 600). Але це все базові версії. Якщо говорити про максимальні комплектації, то вартість у всіх більше мільйона гривень ($35 300).

22. Здешевлення

Щодо втрати вартості, то Renault Talisman цілком порівнянний з однокласниками. Само собою, п'ятирічних машин поки у продажу немає, але дворічні з невеликим пробігом можна знайти за 20-26 тисяч доларів. Така уцінка є нормою для цього класу автомобілів. Ті ж Camry і Passat дешевшають схожими темпами.

23. Поточні витрати

Незаперечна перевага Renault Talisman перед усіма однокласниками – економічні дизельні мотори. Нехай заявленої виробником витрати у 4,2 літра на сотню під час тесту не було досягнуто, але показаний бортовим комп'ютером 6,2 л у місті – теж прекрасний результат. За 100 тисяч кілометрів пробігу Talisman витратить $6 820 (при вартості палива $1,1 за літр). Наприклад, Toyota Camry, яка, якщо вірити паспортним даним, споживає в місті 11,5 л на сотню, за такий же пробіг спалить $12 650.

24. Залишкова варітсть володіння

Якщо Renault Talisman дешевшає з такими ж темпами, як і конкуренти, то залишкова вартість п'ятирічного автомобіля з пробігом близько 100 тисяч кілометрів буде близько $17 000. Втрата від базової ціни приблизно $14 000. Додамо до цього вартість палива $6 820, а також витрати на ТО і страховку КАСКО за всі п'ять років (це близько $8 000), отримаємо в підсумку суму у $28 800. Відповідно, витрати на Renault Talisman протягом п'яти років ставлять близько $480 в місяць.