Французька марка випустить обмежену серію субкомпактного хетчбека Twingo у виконанні le coq sportif.

Обмежена серія Renault Twingo by le coq sportif покликана нагадати про те, що французький автовиробник бере участь в гонках Формули 1 і знається на спортивних автомобілях.

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Компакт був створений спільно з французьким брендом “le coq sportif, котрий випускає одяг, взуття та екіп для спортсменів. Зовні такий Twingo легко впізнати за графікою на кузові, виконаною у кольорах національного прапору Франції. Також кузов хетчбека відмічений фірмовим знаком le coq sportif, логотипи спортивного бренду можна зустріти і всередині машини – на дверних порогах та поруч з важелем коробки передач.

Фото: Renault Twingo by le coq sportif / Renault

Renault Twingo by le coq sportif створений на базі максимальній комплектації хетчбека, котра включає клімат-контроль, камеру заднього виду і мультимедійну систему Easy Link з 7-дюймовим екраном, підтримкою Apple Carplay та Android Auto.

Як і інші версії Twingo, виконання le coq sportif доступно з 75 або 95-сильними бензиновим двигунами.

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