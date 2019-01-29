Французская марка выпустит ограниченную серию субкомпактного хэтчбека Twingo в исполнении le coq sportif.

Ограниченная серия Renault Twingo by le coq sportif призвана напомнить о том, что французский автопроизводитель участвует в гонках Формулы 1 и разбирается в спортивных автомобилях.

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Компакт был создан совместно с французским брендом "le coq sportif, который выпускает одежду, обувь и экип для спортсменов. Внешне такой Twingo легко узнать по графикой на кузове, выполненной в цветах национального флага Франции. Также кузов хэтчбека отмечен фирменным знаком le coq sportif, логотипы спортивного бренда можно встретить и внутри машины – на дверных порогах и рядом с рычагом коробки передач.

Фото: Renault Twingo by le coq sportif / Renault

Renault Twingo by le coq sportif создан на базе максимальной комплектации хэтчбека, которая включает климат-контроль, камеру заднего вида и мультимедийную систему Easy Link с 7-дюймовым экраном, поддержкой Apple Carplay и Android Auto.

Как и другие версии Twingo, выполнение le coq sportif доступно с 75 или 95-сильным бензиновым двигателем.

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