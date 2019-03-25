Китайський кросовер Landwind X7 від Jiangling Motor Corporation не просто дуже схожий на Range Rover Evoque...

Кросовер Landwind X7 китайської корпорації Jiangling Motor продається на домашньому ринку з 2015 року. А з 2016-го проти нього виступала британська корпорація Jaguar Land Rover, котра вимагала заборони на продаж машини через суд, оскільки у його будові явно читався Range Rover Evoque.

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Тяжба, що тривала три роки, завершилась на користь британського автовиробника. Суд пекінського району Чаоян, дійшов висновку, що китайський кросовер має усі ознаки плагіату і заборонив його реалізацію у Китаї. Британці запевняють, що це перший випадок в світовому автопромі, коли місцевий суд підтримав іноземну компанію в такому питанні.

Предметом суперечок був кросовер Landwind X7, котрий Jiangling Motor Corporation випускає з 2015 року. Його дизайн майже повністю повторював Evoque першого покоління. І навіть після того, як восени 2017 року китайський виробник провіві рестайлінг Landwind X7, його все одно легко переплутати з першим “Евок”.

У рішенні суду значиться, що Evoque має п'ять унікальних особливостей у дизайні і усі вони були скопійовані у Landwind X7. За рішенням суду всі продажі, виробництво та маркетинг кросовера Landwind X7 повинні бути негайно припинені, а концерну JLR китайський виробник має виплатити компенсацію.

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