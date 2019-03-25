Китайский кроссовер Landwind X7 от Jiangling Motor Corporation не просто очень похож на Range Rover Evoque...

Кроссовер Landwind X7 китайской корпорации Jiangling Motor продается на домашнем рынке с 2015 года. А с 2016-го против него выступала британская корпорация Jaguar Land Rover, которая требовала запрета на продажу машины через суд, поскольку в его строении явно читался Range Rover Evoque.

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Тяжба, длившаяся три года, завершилась в пользу британского автопроизводителя. Суд пекинского района Чаоян пришел к выводу, что китайский кроссовер имеет все признаки плагиата и запретил его реализацию в Китае. Британцы уверяют, что это первый случай в мировом автопроме, когда местный суд поддержал иностранную компанию в таком вопросе.

Предметом споров был кроссовер Landwind X7, который Jiangling Motor Corporation выпускает с 2015 года. Его дизайн почти полностью повторял Evoque первого поколения. И даже после того, как осенью 2017 года китайский производитель провел рестайлинг Landwind X7, его все равно легко перепутать с первым “Эвок”.

В решении суда значится, что Evoque имеет пять уникальных особенностей в дизайне, и все они были скопированы в Landwind X7. По решению суда все продажи, производство и маркетинг кроссовера Landwind X7 должны быть немедленно прекращены, а концерну JLR китайский производитель должен выплатить компенсацию.

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