Один из самых перспективных американских стартапов рискует исчезнуть, так и не появившись.

Чтобы погасить долги перед поставщиками и подрядчиками, компания Faraday Future распродает свое имущество. На днях фирма продала собственную штаб-квартиру, а потом сразу же взяла здание в аренду.

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Сумма задолженности Faraday Future (FF) составляет около 80 миллионов долларов, а компания еще не выпустила ни одной машины, поэтому зарабатывать ей пока не на чем. После того, как стало известно о сокращении штата и продажа штаб-квартиры, шансы на появление "убийцы Теслы" – электрокара Faraday Future FF91 – стремительно пошли вниз к нулевой отметке.

Как сообщает издание The Verge, компания продала собственную штаб-квартиру в городе Гардина, штат Калифорния, через риэлторскую фирму Atlas Capital. Faraday Future приобрела этот комплекс из двух зданий в 2014 году за $13,2 млн и к этому времени уже дважды брала кредиты на его содержание. От продажи компания получила около 10 миллионов долларов, которые сразу же пустила в дело, арендовав только что проданные помещения.

Кроме того, FF выставила на продажу за 40 миллионов долларов землю под Лас-Вегасом, на которой он собирался строить завод. При этом на официальном сайте фирмы до сих пор можно оформить предварительный заказ на электрокар FF91 с обязательным денежным депозитом.

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"Продажа штаб-квартиры и недвижимости в Лас-Вегасе является частью оптимизации нашей бизнес-стратегии, поскольку мы направляем все ресурсы на достижение основной цели – вывод кроссовера FF91 на рынок в конце этого года", – заявил директор по коммуникациям FF Джон Шиллинг. Напомним, электрический паркетник должен был выйти на рынок еще до конца 2018 года.

По последней информации, компания Faraday Future недавно резко сократила количество сотрудников с более чем тысячи до 400, из которых 250 относятся к административному штата. Тем, кто остался, с декабря платят по сниженным ставкам, время от времени отправляя в вынужденные отпуска. А для запуска производства FF91 на заводе в Ханфорде стартапа необходимо около $ 500 миллионов.

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