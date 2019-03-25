Один з найперспективніших американських стартапів ризикує зникнути, так і не з'явившись.

Аби погасити борги перед постачальниками та підрядниками, компанія Faraday Future розпродує своє майно. Днями фірма продала власну штаб-квартиру, а потім зразу ж узяла будівлю в оренду.

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Сума заборгованості Faraday Future (FF) становить близько 80 мільйонів доларів, а компанія ще не випустила жодної машини, тож заробляти їй поки що немає на чому. Після того, як стало відомо про скорочення штату і продаж штаб-квартири, шанси на появу “вбивці Тесли” – електрокара Faraday Future FF91 – стрімко пішли вниз до нульової позначки.

Як повідомляє видання The Verge, компанія продала власну штаб-квартиру у місті Гардіна, штат Каліфорнія, через ріелторську фірму Atlas Capital. Faraday Future придбала цей комплекс з двох будівель у 2014 році за $13,2 млн і до цього часу вже двічі брала кредити на його утримання. Від продажу компанія отримала близько 10 мільйонів доларів, які одразу ж пустила у справу, орендувавши щойно продані приміщення.

Крім того, FF виставила на продаж за 40 мільйонів доларів землю під Лас-Вегасом, на якій він збиралась будувати завод. При цьому на офіційному сайті фірми і досі можна оформити попереднє замовлення на електрокар FF91 з обов’язковим грошовим депозитом.

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“Продаж штаб-квартири і нерухомості в Лас-Вегасі є частиною оптимізації нашої бізнес-стратегії, оскільки ми спрямовуємо всі ресурси на досягнення основної мети – виведення кросовера FF91 на ринок в кінці цього року”, – заявив директор з комунікацій FF Джон Шилінг. Нагадаємо, електричний паркетник мав вийти на ринок ще до кінця 2018 року.

За останньою інформацією, компанія Faraday Future нещодавно різко скоротила кількість співробітників з більш ніж тисячі до 400, з яких 250 відносяться до адміністративного штату. Тим, хто лишився, з грудня платять за зниженими ставками, час від часу відправляючи у вимушені відпустки. А для запуску виробництва FF91 на заводі в Ханфорді стартапу необхідно близько $500 мільйонів.

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